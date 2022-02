Delicioso Entroido

El dichoso coronavirus ha fastidiado los actos multitudinarios del Entroido. ¡Pero no puede con su gastronomía! Las deliciosas filloas, las orejas... Bien lo saben en el colegio de Cela, que dieron buena cuenta de estos postres tradicionales.

Un Entroido sin necesidad de disfraces

¿Quién dijo que este año no hay carnaval? Pues se equivoca y mucho. Solo hay que pasarse por el pleno de Cangas. Es un verdadero Entroido, aunque sus protagonistas no vayan disfrazados. El mejor ejemplo es el pleno ordinario de este viernes, con las posteriores reacciones, interpretaciones y ataques de unos y otros. La cosa sería para reírse si no fuese porque en realidad la situación se asemeja más a un drama que a una fiesta. Y como siempre, los que están en medio y aguantando las consecuencias del espectáculo son los de siempre: los vecinos. Por cierto, con la comparación no pretendemos faltarle el respeto a nadie y mucho menos a los verdaderos protagonistas del Entroido, que no tienen la culpa de sus malos imitadores.