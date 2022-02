El centro de salud de Moaña se dividirá en ocho áreas y la Xunta ya tiene diseñada la fachada

La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia avanza en el proyecto de ejecución del futuro centro de salud de Moaña, a pesar de que todavía no cuenta con los terrenos que urbaniza el Concello a su disposición, mientras no concluya el trámite de inscribir la parcela en el Registro de la Propiedad. El proyecto básico ya está finalizado e incluso se solicitó la licencia al Concello para que, en cuanto los terrenos estén urbanizados y a disposición del Sergas, poder iniciar la ejecución del inmueble lo antes posible. La Xunta aceleró el proceso de licitación, adelantándose a la obtención de los terrenos, ante la histórica necesidad de espacio sanitario en Moaña, que todavía subsiste con una Casa do Mar.

El proyecto de ejecución en redacción ya muestra una recreación de cómo será la fachada así como otra del interior, con grandes cristaleras con vistas sobre la Ría de Vigo. Como ya se anunció con el proyecto básico, el futuro centro de salud costará más de 6,1 millones de euros y su superficie construida ascenderá a 3.589 metros cuadrados. Su aspecto exterior tendrá dos tipos de fachadas, una de aluminio y otra, en contacto con el terreno, que será de prefabricado de hormigón. En concreto será un edificio con tres plantas y un sótano. Si el inmueble entra en construcción antes de finalizar el 2022, tardaría como mucho dos años en poder entrar en servicio. A lo largo de sus distintas plantas se habilitará ocho áreas especializadas en diferentes ramas de la salud. El área de atención de adultos contará con ocho consultas de medicina, seis de enfermería y otras seis polivalentes, además de una sala de cirugía menor, una de telemedicina, una de ecografía y otra de toma de muestras. El área de atención pediátrica estará compuesta por dos consultas de pediatría, otras dos de enfermería y otras dos polivalentes, a lo que se sumará una sala de lactancia. En el área materna, por su parte, se habilitará una consulta para la matrona y una sala de atención sanitaria. En el área de salud bucodental –ahora agrupada con fisioterapia en un bajo de O Rosal que alquila el Concello– habrá una consulta de odontólogo y otra de higienista. En el departamento de fisioterapia se contempla una consulta, una sala polivalente y un gimnasio con seis cabinas de tratamiento. Un despacho completará el área de trabajo social y el área de apoyo contará con un aula polivalente, un despacho de docencia y una sala que podrá ser utilizada por las asociaciones de pacientes para sus reuniones. Finalmente se integrará en el propio centro de salud el área de atención continuada, en donde se atenderán las urgencias tal y como Sanidade se comprometió con el Concello de Moaña. El resto de espacios se destinarán a recepción, área de personal, aseos, salas de espera, almacenes o vestuarios para los sanitarios. En cuanto a la urbanización de los terrenos, en abril, como muy tarde, el Concello espera tener listo el nuevo vial en forma de “L”, que está en obras desde octubre. El ámbito ya cuenta con todas las canalizaciones y conexiones. La calle de sentido único tendrá 146 metros de longitud por 12 de ancho, así como capacidad para el estacionamiento de 44 coches.