Moaña no podrá negociar el precio de la luz tras el abandono de Aura Energía

El pleno de Moaña ratificó el inicio de la resolución del contrato de suministro eléctrico del Concello con Aura Energía, después de que esta suministradora rompiese unilateralmente el acuerdo al abandonar la prestación del servicio el pasado diciembre argumentando que no podía asumir la fuerte subida de la factura eléctrica registrada a lo largo de 2021. Aura traspasó su responsabilidad a la empresa de referencia en la zona, del grupo Naturgy, y el Concello tendrá que iniciar ahora un nuevo proceso de licitación. El anterior había llevado dos años de tramitación y garantizaba la procedencia de fuentes de energía de baja huella ecológica.

Con este abandono por parte de Aura Energía el Concello no solo ve frustrada su intención de contar solo con fuentes renovables, sino que además tampoco podrá renegociar el precio. Desde Naturgy señalaron ayer que se hacen cargo del suministro por tratarse de un servicio esencial y no poder dejar sin abastecimiento de energía al Concello, pero lo hacen en el marco del mercado regulado, por lo que no hay opción de variar los precios.

El bipartito moañés no podrá, por lo tanto, negociar un nuevo precio estable y que suponga un ahorro para las arcas municipales hasta que liciten nuevamente el suministro eléctrico con un concurso público.

El Concello sí que reclamará, como primer paso, los casi 50.000 euros de garantía depositada por Aura Energía cuando firmó el contrato de 4 años que finalmente rompió a los 10 meses.