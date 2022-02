“No pensamos que Putin se atreviera a tanto”

Al menos media docena de ucranianos residen en Cangas, entre ellos Vladimir Paulenko y su madre Oksana, que huyeron en 2018 de Crimea por los ataques de Rusia hacia su religión como Testigos de Jehová y que viven con estupor el estallido de la guerra. También existe una comunidad rusa ligada a la pesca y al balonmano. Dos hermanos cangueses están casados con sendas hermanas de la ciudad ártica de Múrmansk y uno de ellos reside allí desde hace 16 años. Ayer, a 17 grados bajo cero asegura que fue un día más de trabajo. En Bueu, el portero ruso Igor Kustov clama contra una guerra que “la gente normal no quiere”.

A Vladimir Paulenko (19 años) y a Oksana Paulenko la invasión de Rusia a sus país, Ucrania, aseguran que les pilló por sorpresa. Son madre e hijo y llevan viviendo en Cangas desde 2018. Ellos jamás pensaron que Putin se atrevería a tanto. Son gente de Dios, fieles de los Testigos de Jehová, que aseguran que lo que está pasando demuestra que “el hombre no fue creado para gobernar sobre el hombre” según reza un versículo de la biblia que Vladimir Paulenko me ofrece a leer y que rechazo con la excusa del tiempo. Son ciudadanos de Ucrania, de la península de Crimea, la zona que ya fue invadida por el ejército ruso en 2015. Su pueblo es Partenet, con apenas 6.200 habitantes, situado a 80 kilómetros de Sevastopol.

Por eso sorprende todavía más la incredulidad de estos ucranianos afincados en Cangas, que se fueron de su país por la persecución que el gobierno de Putin puso en marcha contra todos aquellos que siguen el credo de los Testigos de Jehová. Vladimir y su madre se vieron obligados a marchar de Ucrania no tanto por las ideas políticas como por las religiosas.

Ellos vieron los tanques pasar por su pueblo, escucharon algún disparo que otro en la lontananza y aprendieron a vivir con el miedo hasta que optaron por venir a vivir a España. Su escapada rápida hacia Madrid tuvo que ver con la religión. En la capital de España vivía desde hace tiempo una amiga de su madre, que fue quien les animó para hacer el viaje. Ya en Madrid, y por medio de una ONG, los enviaron a Vigo, donde tuvieron oportunidad de encontrarse con otros Testigos de Jehová que habían escapado ya antes de la persecución hacia su religión. Después encontraron en Cangas un buen lugar en el que vivir.

"Hay amigos en Ucrania que me dijeron que los están movilizando" Vladimir Poulenko - Ucraniano afincado en Cangas

Vladimir reconoce que no pensaba que Putin se atreviera a seguir invadiendo parte de su país. Ayer estuvo en contacto con amigos suyos que comentaron que los están movilizando. Una de sus amigas se marchó ya a Eslovaquia. “Nosotros aquí estamos muy preocupados, tratando de mantener el contacto con nuestros seres queridos. Pero no hay rabia ni indignación en sus rostros, ellos conforman con la biblia, que dirige sus pasos y sus acciones. El joven ucraniano comenta que cuando Rusia invadió la península de Crimea vieron los tanques en las calles, pero no vieron una guerra cómo la que ahora se muestra en la pantalla de la televisión. “Nosotros no nos metemos en la parte política, queremos que haya paz. Solo pedimos ayuda a nuestros hermanos”, manifiesta Vladimir en un perfecto castellano. Su madre Oksana apenas sabe hablarlo, pero trabaja en Cangas en el sector de Ayuda a Domicilio; Vladimir lo hace en el sector de la informática, desde su casa, para una firma de los Países Bajos.

Comunidad ucraniana

En Cangas, al menos, viven seis familias ucranianas, pero la gran mayoría optan por mantener silencio ante este conflicto bélico que ha desatado Rusia con los primeros ataques a diferentes ciudades del país con el fin de hacerse con el control.

También entre los ciudadanos rusos afincados en el municipio prima el silencio. Precisamente estos días llegaba al municipio una familia -un matrimonio y sus dos hijos- que rechazan ser fotografiados, y que temen el regreso este sábado en avión. Lo hacen a Moscú, en donde se les garantiza seguridad, pero el miedo lo tienen en el cuerpo.

Llegaron a Cangas para estar con sus amigos rusos que residen aquí., en una comunidad que nació por los vínculos de la pesca. En el municipio cangués viven al menos dos mujeres rusas casadas con vecinos de Cangas, y la madre de una de ellas, en una nueva vida a la que se han acostumbrado perfectamente, aseguran sus allegados, quienes confirman que tras lo ocurrido ayer “están en shock”. No saben cómo les va a afectar la situación y a su gente de allá.

“Trasladan tranquilidad”

Lo primero que hicieron, lógicamente, aseguran estos allegados, fue llamar a sus familias en Rusia. Viven a distancia de la zona del conflicto bélico, al noroeste del país, en el límite con Finlandia, pero aun así temen por lo que pueda ocurrirles. Por el momento lo que les han transmitido sus familias en Rusia es tranquilidad, “aunque están en estado de alerta” y ya hay movimientos en los bancos.

Nadie entiende cómo ha podido surgir esta guerra “no debería de pasar, los ucranianos y los rusos son humanos y en esta situación puede morir mucha gente”. desde cangas se sigue con temor los pasos que puedan otros países como Finlandia, que limitan al norte, a la hora de valorar su entrada en la OTAN. de ser así, el conflicto será mundial.

En Bueu también vive el ruso de San Petesburgo Igor Kustov, que se pregunta qué intentarán los “todopoderosos del mundo con todo esto”. Reconoce que la gente tiene ya demasiados problemas como para que ahora venga esta guerra. No tiene miedo a la hora de hablar del presidente ruso y dice que cuando a Putin se le mete algo en la cabeza “lo cumple. Es un tío duro”.

"Hay temor a que la guerra se extienda a más países" Igor Kustov - Ruso afincado en Bueu

A sus 54 años, a punto de cumplir 55, lleva 30 fuera de su Rusia natal, más de los que pasó en San Petesburgo, en donde nació y de donde partió como profesional del balonmano para jugar primero en el municipio vasco de Barakaldo, después en Alzira, en Valencia hasta que en 1996 desembarcó en Galicia y aquí se quedó. Pasó por el Frigoríficos de Cangas, en donde fue un gran portero y ahora sigue ligado al balonmano, en Bueu, en donde reside en la parroquia de Beluso, entrenando a los porteros del Bueu Atlético y jugando también a sus más de 50 años. Precisamente este fin de semana tiene partido contra el Xiria, aunque parte de su mente está en la tragedia por la guerra que ha desatado su país natal.

“Es una cosa que no puedo entender”, señala Igor Kustov sobre este conflicto bélico, en un español muy marcado todavía por el acento ruso, pese a sus treinta años en España. Asegura que la “gente normal, la gente de la calle no quiere las guerras, todos queremos vivir en paz”. No puede tomar partido en este conflicto, porque asegura que las versiones son muy diferentes, según la información que sale de un país o de otro, de una televisión o de otra: “Cada uno tira para su lado”, aunque entiendo la postura de Ucrania “porque el país es suyo y está siendo atacado”.Después de tres décadas viviendo fuera de Rusia, ya prácticamente no tiene vínculos allí. Tampoco como ruso los tiene aquí con la comunidad soviética. Eso sí, desde este rincón que se llama Bueu clama por la paz, porque la guerra no se extienda a otros países y porque la gente normal pueda vivir con la tranquilidad que reclama.

La vinculación canguesa con Múrmansk

El municipio de Cangas tiene fuertes vínculos con Rusia, al menos con la ciudad portuaria de Múrmansk, en el extremo noroeste del país. De allí son tres mujeres rusas que residen en la actualidad en el municipio; y allí vive casado con una mujer soviética un empresario cangués, que hace casi veinte años desplazó su empresa de pesca cuando al sector se le iban cerrando todas las posibilidades de trabajo. Habla al otro lado del teléfono, pero prefiere mantener su anonimato porque está al frente de un negocio de la pesca en esta ciudad portuaria y tampoco quiere protagonismos, ni hacer comentarios de la política. Ayer estaban a 17 grados bajo cero, con mucha nieve en las calles de una ciudad, casi en el límite con Finlandia, en el que muchos días al año son noches de 24 horas. Mientras los ataques rusos caían sobre Ucrania, en Múrmansk asegura que era un día más de trabajo. Él casi se encuentra como un gallego en la luna. Pocos han dado el salto para vivir en esta zona ártica del país, aunque reconoce que se vive muy bien, incluso a veces mejor que en España. Aseguran los cangueses que viajan a esta zona de Rusia que soportan mejor allí el frío que aquí, pese a llegar algunos días a 20 bajo cero.