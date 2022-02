Elena Estévez volverá a aspirar a la Alcaldía de Bueu y el PP repite líder por primera vez desde 1995

Queda un poco más de un año para las elecciones municipales de 2023 y los partidos comienzan a mover su maquinaria después del compás de espera que ha supuesto la pandemia por culpa del COVID-19. Esta misma semana estuvo en Bueu el presidente del PP de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y aunque no se abordó de manera directa nadie pone en duda que salvo un giro inesperado la actual portavoz municipal, Elena Estévez, será de nuevo la candidata a la Alcaldía. Es todo un hito después de años de continuos vaivenes y en los que los populares se encontraron con serios problemas para elegir su cabeza de cartel. Tantos que en alguna ocasión el nombre se dio a conocer casi sobre la bocina, como se suele decir en el argot deportivo. El dato que mejor ejemplifica esta situación es que será la primera vez que el PP de Bueu repita su aspirante a la Alcaldía en casi 30 años: el último en recuncar fue el exalcalde Manuel Freire Lino, que concurrió por última vez en 1995.

El encuentro de Rueda con los concejales y afiliados de Bueu se enmarca dentro de una serie de reuniones con las agrupaciones provinciales para preparar los comicios locales de 2023. El vicepresidente de la Xunta destacó el trabajo “incansable y serio” de Elena Estévez, tanto como portavoz municipal del PP en Bueu como diputada en la Diputación de Pontevedra. “El tema de elección de candidato a la Alcaldía no formaba parte del orden del día de ese encuentro, pero hay ánimo y disposición por las dos partes. Existe intención de dar continuidad a la apuesta de hace cuatro años”, admite Estévez, que fue alcaldesa entre 2004 y 2007.

Esta continuidad supone algo inédito en los últimos años en el PP bueués, que por diversas razones no repite liderazgo electoral desde la época de Manuel Freire Lino. El exregidor dejó la política después del mandato 1995-99 [en el que fue alcalde Xosé Novas, del BNG] y en 1999 el cabeza de lista fue Tomás Barreiro, que ganó con una mayoría absoluta. Las siguientes elecciones fueron en 2003 y Barreiro anunció con meses de antelación que no se volvería a presentar, una decisión en la que se mantuvo firme pese a las peticiones de su propio partido para que reconsiderase su postura.

Le tomó el relevo su entonces concejal de Urbanismo, Santiago Barros, que no pudo repetir la mayoría absoluta de Tomás Barreiro y presentó su dimisión después de que el BNG se hiciese con la Alcaldía tras un pacto con Independientes por Bueu. Elena Estévez se quedó como portavoz municipal y un año después, en julio de 2004, fue elegida alcaldesa después de una moción de censura a raíz de la ruptura del pacto de gobierno entre nacionalistas e independientes.

Después de aquel periodo el PP optó por un cambio de rumbo y apostó por el abogado José Barreiro como cabeza de lista para las elecciones de 2007. El nuevo líder no pudo mejorar los resultados electorales de 2003 y se quedó con solo seis ediles frente a la primera mayoría absoluta del BNG y Félix Juncal.

José Barreiro comunicó también con antelación que no se presentaría a las elecciones de 2011, donde el PP consiguió presentar como candidato después de un baile de nombres y unas intensas negociaciones al patrón mayor, José Manuel Rosas. Los resultados no fueron los esperados –se quedó con cuatro ediles– y no llegó a completar los cuatro años.

El PP intentó que su número uno de cara a 2015 fuese Manuel Santos Pires, que había entrado en la corporación de la mano de José Barreiro. Pero ante su negativa convenció a Berta Pérez, que entonces era concejal en Cangas, diputada en el Parlamento de Galicia y vivía desde hacía años en Bueu. El apoyo electoral del PP de Bueu en 2015 volvió a bajar y se quedó con solo tres ediles. Pérez dimitió en marzo de 2017 alegando motivos laborales y después de que Alfonso Rueda asumiese la presidencia del PP de Pontevedra el partido volvió a la casilla de salida: Elena Estévez.

La exalcaldesa presentó una lista completamente renovada y en los comicios de 2019 consiguió frenar la pérdida de apoyos con la consecución de seis actas de concejal. “De las seis personas que formamos el grupo municipal soy la única que tenía experiencia previa. Los primeros meses fueron de adaptación, que también coincidieron con la implantación de la administración electrónica”, explica. Elena Estévez valora de manera positiva este nuevo periodo en la política municipal. “Estamos realizando una oposición constructiva, fiscalizando al gobierno, criticando lo que entendemos que no está bien y con propuestas en positivo”, defiende. La mayoría de las mociones del PP fueron rechazadas en el pleno con la mayoría que tienen BNG y ACB, “pero eso no nos desalienta, más bien al contrario”. En este sentido defiende que su grupo no ha mostrado una posición férrea a nivel de partido porque “cuando se presentaron propuestas que consideramos buenas para Bueu votamos a favor y hay bastantes acuerdos adoptados por unanimidad”.

La intención del PP es comenzar desde ya una serie de encuentros con colectivos y asociaciones para recoger sus inquietudes y demandas. Unas reuniones que se interrumpieron por la pandemia del COVID y las restricciones sanitarias. “Ahora que la situación sanitaria es mejor debemos recuperar el trabajo que mejor sabemos hacer, que es la política de proximidad. Cuanto más escuchemos, más acertaremos”, afirmaba tras su visita a Bueu Alfonso Rueda.