Las dos caras del naufragio del “Pitanxo”

La comarca de O Morrazo sigue sumida en la tragedia del naufragio del Villa de Pitanxo, en el que murieron 21 personas, de las cuales 12 siguen desaparecidas en el caladero de Canadá, y solo tres sobrevivieron -el capitán Juan Padín y su sobrino Eduardo Rial Padín- residentes en Donón- y el ghanés Samuel Kwesi, en Pontevedra. Son dos caras de una tragedia, la de los supervivientes que retoman la vida: y la de las familias que han perdido a sus seres queridos. Ayer llegaron al tanatorio de Cangas los cuerpos de los marineros peruanos Daniel y Diego More, que hoy serán enterrados en Coiro.

Amanece en Cangas, todavía inmersa en la tragedia del naufragio del Villa de Pitanxo. En Donón, de donde son dos de los tres supervivientes del hundimiento del pesquero de Marín, se vive de diferente manera el olor de la temprana primavera. El marinero Eduardo Rial Padín empieza a dejarse ver paseando con su pareja Sara Prieto. De momento sin declaraciones, respetando el dolor de la tragedia, pero intentando retomar la vida, tras su vuelta a casa en la madrugada del martes, y en un día de sol, lejos de los temporales de Canadá. Su tío y capitán, Juan Padín, sigue recluido en casa y solo atiende su mujer a través del telefonillo de la vivienda. “Imagínese como puede estar”, asegura a los medios de comunicación su esposa para expresar su dolor y abatimiento por los desaparecidos y fallecidos.

La familia del patrón, que en mayo cumplirá 56 años de edad, no aclara de momento si volverá al mar. “Esa es una pregunta que yo no puedo responder”, asegura su mujer, que pide respeto a su privacidad y asegura que Juan Padín no quiere realizar declaraciones a los medios. Tampoco su hermana Gloria, la madre de Eduardo Rial, cuyas palabras son solo para pedir que se mantenga la búsqueda de los tripulantes desaparecidos.

Al otro lado de Cangas, en la conocida como “carretera nueva” [la Avenida de Vigo], la tragedia tiene olor a flores: las de las decenas de coronas y ramos que llegaron al tanatorio, en donde la comunidad peruana vela, con riguroso luto, a los dos marineros de esta comarca fallecidos en el naufragio. Son Daniel More Valladares, de 45 años, y su sobrino Diego More Vega, de 25. Llora también la pérdida del otro sobrino Edwin Córdova Salinas, que residía en Vigo y cuyo cuerpo figura entre los 12 desaparecidos.

Los cadáveres de Daniel y Diego More llegaron al tanatorio ayer por la mañana. Los cuerpos fueron trasladados de Santiago a Pontevedra, desde donde ayer llegaron a Cangas. Tío y sobrino son velados en el mismo túmulo, con sus fotos sobre los ataúdes y coronas de la armadora Grupo Nores con el nombre del Villa de Pitanxo, entre las primeras, junto a las de sus familias. También había coronas de otros marineros, compatriotas y del Consulado de Perú en Barcelona.

Desde Perú llegaron los padres de Diego. José More Valladares, que también ha perdido a un hermano y un sobrino, mostraba a través del Facebook su agradecimiento a toda la familia y amistades tras el apoyo recibido “por la gran pérdida que tengo de mi hijo de mi corazón, de mi hermano, de mi sobrino... Siempre les recordaremos en nuestros corazones”. José More recibía todo tipo de mensajes, muy cargados del sentimiento religioso que envuelve a la comunidad peruana y también de amigos de su hijo: “Que descanse en paz Dieguito y Daniel al lado de Dios”, “Mi gran amigo Diego cuanto me duele verte en ese cajón”. Hasta Cangas acudieron ciudadanos peruanos que residen en otros puntos de la provincia para apoyar a la familia More.

A última hora de la tarde llegaba Samuel Kwesi al tanatorio, el tercer superviviente de la tragedia para llorar con las familias peruanas que hoy entierran a Daniel y Diego More en el cementerio de Coiro. La comitiva fúnebre saldrá a las 16.45 horas del tanatorio y el funeral será a las 17.00 horas en la excolegiata de Cangas. Al acabar, la inhumación será en Coiro.

La Asociación de Mulleres de Marinos Rosa dos Ventos también quiso hacer llegar sus condolencias a las familias de los fallecidos. “Todas vivimos y sabemos de esta angustia”, afirman, y muestran su esperanza de que los barcos que están colaborando en la búsqueda de los cuerpos “pronto encuentren a los compañeros desaparecidos”. En su mensaje también tienen palabras de apoyo para los tres supervivientes y sus familias. “Les hacemos llegar nuestro ánimo y apoyo para que puedan superar esta terrible experiencia”, señalan desde Rosa dos Ventos.

Las familias de los desaparecidos tienen previsto reunirse hoy a las 19.00 horas en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra con el director de Salvamento Marítimo para abordar el operativo de búsqueda.

Ramona Otero, la madre adoptiva de Samuel Kwesi: "Ha sido un milagro"

Cuando Samuel Kwesi, uno de los tres supervivientes del Villa de Pitanxo, se sujetaba desesperadamente de pie en la balsa salvavidas para evitar que el agua congelase la parte superior de su cuerpo, aseguraba que gran parte de sus pensamientos eran para su madre. Además de en su mujer y sus cinco hijos, que viven en Ghana, Samuel se acordaba de su “mamá” en Marín, quien lo acogió en su casa hace 13 años cuando llegó a Galicia en busca de una vida mejor para él y los suyos. Esta madre gallega es Ramona Otero, quien ayer explicaba en Marín como vivió el reencuentro con su hijo en Lavacolla. Profundamente creyente, Ramona asegura la supervivencia de Samuel al naufragio ha sido un “milagro del Señor”. “Yo tengo mucha confianza y él también la tiene, el Señor nos ayudó”, explica.

Ramona Otero asegura que Samuel es “como mi hijo” desde que lo acogió en Marín hace décadas, cuando él llegó a la villa y contó con la ayuda de Cáritas. “Es como mi hijo, se hace querer, es muy bueno y es un hijo obediente”; explica. En el reencuentro entre ambos en Santiago tuvo esa sensación extraña de alegría por poder abrazarlo pero también de profunda tristeza y desazón “cuando llegué y vi tantos coches de cadáveres, algo que para mí fue terrible”. “Y luego piensas en que al menos estas familias todavía iban a poder recibir a sus seres queridos, aunque sea muertos, pero los que quedan en el mar..., eso es horrible”, reflexionaba.

Explica que Samuel se va recuperando, pero insiste en que todavía necesita descansar y que lo examinen los médicos y psicólogos. “Lo que nos dijo el médico que lo acompañó en el avión es que le vigilásemos la tensión y si comía”, dado que apenas había sido capaz de probar bocado tras el naufragio. Ya en Marín, con pausa, Otero explica que su hijo adoptivo al menos ya ha podido probar un poco de su tortilla, que le dijo que echaba tanto de menos.

La propia Ramona Otero reconoce que todavía tiene que recuperarse: “Yo tampoco aún estoy bien, tengo la mente confusa”. La madre gallega de Samuel recuerda cómo durante 24 horas no supo cuál había sido el destino de quien considera su hijo tras conocer el naufragio y ya sabiendo que sólo habían sido rescatadas tres personas con vida. “Incluso se nos dijo que el tercer superviviente era de nacionalidad española, y ahí fue cuando perdimos toda la esperanza” pero al final no fue así. “Cuando nos confirmaron que el tercer superviviente era Samuel, que te digan que está muerto y luego saber que está vivo...”.En lo que sí que insiste es en pedir que la búsqueda de los desaparecidos no cese.