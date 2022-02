Aura abandona el contrato eléctrico de Moaña que garantizaba energía verde ante la subida de la luz

Entre septiembre de 2019 y febrero de 2021 el Concello de Moaña tramitó una compleja licitación de un macrocontrato de suministro eléctrico para todo el consumo municipal, que solo permitía a las empresas candidatas abastecerse de fuentes renovables, lo que implicó incluso un contencioso administrativo por parte de Naturgy. Solo unos 10 meses después de que la adjudicataria de tres de los cinco lotes se hiciese cargo del suministro –Aura Energía– todo el proceso se vino abajo, debido a que la propia compañía remitió una carta al Concello anunciando la “suspensión de la ejecución” del contrato y el traslado de “los diferentes puntos de suministro de electricidad a la compañía comercializadora de referencia”. Alega que no puede asumir los precios pactados ante la “sobrevenida, súbita y desproporcionada subida de precios del mercado eléctrico”. Esto, en la práctica, hace que desde el 8 de diciembre la electricidad de Moaña la suministre de nuevo Naturgy, una empresa que no había podido participar en el concurso público al no garantizar la etiqueta verde de todas sus fuentes.

