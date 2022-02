Los premiados, sin ausencias

En la foto de la entrega de premios del certamen de cartas de amor faltaba ayer Brais Juncal, y en el texto se omitió a Mar Guimeráns, accésit en categoría B. Es de justicia repetirlo, esta vez sin ausencias...

Luces en pleno día

No es la primera vez, ni será la última, que se reciben quejas por el alumbrado público encendido en pleno día. Es habitual en algunos senderos entre A Roza y Cabo Udra, algunos incluso con interruptor individual, siempre en modo on. Pero lo de ayer en el centro de Cangas era solo para revisar averías en las farolas, que no hay que criticar en balde...