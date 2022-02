El PP considera “insostenible” la situación en el vial de Espíritu Santo y critica que se culpe a la ciudadanía

La situación en la carretera de Espíritu Santo por las obras que se ejecutan entre el cruce de Rodeira y la capilla del barrio “es ya insostenible”, denuncian desde el Partido Popular, que tachan de “burla” el hecho de que los retrasos se acumulen y desde el Concello y la empresa concesionaria se pretenda cargar la responsabilidad sobre los vecinos no residentes que circulan por la zona e interrumpen los trabajos, según esa versión. La concejala Rosa Mary de la Campa exige a la alcaldesa que se tome el asunto en serio y ofrezcan una solución inmediata, en lugar de escudarse y echarla la culpa a quienes son los verdaderos perjudicados por su “inoperancia” .

Transcurrido más de medio año desde el inicio de los trabajos, “resulta más que evidente que la empresa concesionaria está retrasando su remate sin motivo justificado, atendiendo a sus intereses particulares en lugar de los intereses de los usuarios”, a los que se exige que paguen puntualmente unos servicios que luego no reciben, relatan desde el PP. Mientras tanto, el Gobierno local “mira para otro lado, como hace con todo desde que asumió la responsabilidad de gestionar este vila”, y lejos de exigir a la UTE Gestión Cangas que habilite todos los medios económicos, humanos y materiales que se precisan, opta por encomendar a la Policía Local que multe a los vecinos no residentes bajo la acusación de obstaculizar unos trabajos que en realidad no se están realizando.

El grupo municipal del PP lleva varios meses denunciando esta “situación de abandono”, y en el Pleno ordinario de diciembre presentó una moción instando al Gobierno cangués a concluir las obras en el plazo de un mes. “Ese tiempo ya pasó y las obras continúan en el mismo estado de entonces; como siempre, no se hace nada”, remacha Rosa Mary de la Campa, que considera “indignante” que la alcaldesa sea incapaz de hacerse con el control de la situación y opte por cargar las culpas a los administrados.