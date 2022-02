Cangas condiciona el Enterro do Momo a la distancia de seguridad y medios sanitarios

El Servizo Municipal de Protección Civil ha emitido un informe “no favorable” a la celebración del Enterro do Momo en el centro urbano de Cangas solicitado por la comparsa Os de Sempre. Los técnicos advierten que no se garantizan las condiciones fijadas para este tipo de eventos, como la delimitación de un espacio o itinerario que permitan mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los participantes y de estos con el público asistente, que no se nombra a una persona responsable del evento e interlocutora con los servicios de emergencia y que no se describen qué medios de seguridad, sanitarios y de extinción de incendios estarán presentes para hacer frente a cualquier eventualidad, sobre todo teniendo en cuenta que está previsto prender fuego al Momo. A pesar de esos reparos, la concejala de Cultura, Aurora Prieto, apunta que el acto podrá celebrarse si se corrigen esas carencias.

La edil ya manifestó hace más de un mes que el Concello de Cangas renunciaba a organizar cualquier acto relacionado con el Entroido debido al contexto de pandemia de COVID-19. Sin embargo, el 31 de enero Prieto, acompañada de técnicos municipales, se reunió con representantes de las comparsas Marcha Loca y Os de Sempre para valorar otras opciones, y estos últimos le trasladaron su pretensión de celebrar el tradicional Enterro do Momo, el Miércoles de Ceniza. Todo quedaba supeditado a la presentación de un protocolo de seguridad y emergencia por parte de los promotores, que, a solo una semana de la celebración, aún no cuentan con el visto bueno del Concello. Protección Civil incide en que las celebraciones en la vía pública deben garantizar la distancia de seguridad y los organizadores nombrar una persona responsable, además de balizar la zona y disponer de medios sobre el terreno. La Policía Local también debe emitir informe, y el inspector jefe, Alberto Agulla, ya adelantó que no pone objeciones si se cumplen los requisitos. La “situación sanitaria” desaconseja las celebraciones multitudinarias, y así se le trasladó también desde el Concello a los colectivos de O Hío y Aldán que respaldan el carnaval tradicional y que acordaron suspenderlos, aunque se trata de eventos arraigados y, en parte, espontáneos. Policía Local y Guardia Civil no tienen un operativo diseñado, pero deberán movilizarse si se producen concentraciones.