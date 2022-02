El PP critica que Cangas reste dinero a Asuntos Sociales para amortizar deuda

El grupo municipal del Partido Popular se muestra en contra de la propuesta de la concejalía de Facenda de realizar una transferencia para disminuir las partidas de gasto de intereses de préstamo en 14.000 euros, a partida de transferencias a Consorcios (Asistencia Social) 72.676,01 euros y partida de transferencia a otras administraciones en 73.000 euros, sumando un total de 159.676,01 euros, que serán destinados a partida de amortización de deuda. Este asunto figura entre los primeros puntos de orden del día del pleno que tendrá lugar el próximo viernes. Asegura el PP que esta transferencia muestra lo que de verdad se preocupa el gobierno en servicios sociales, que en el mes de febrero le recortan 72.000 euros de gastos, “como si no fueran necesarias todas las partidas existentes en materia social, después vendrán las sentencias condenatorias por incumplimientos con el Consorcio de Benestar y tendrán la poca vergüenza de echarle la culpa al Consorcio. Lo mismo sucede con las transferencias a otras administraciones. Cuando se solicita una subvención o se firma un convenio con otra administración existe una pequeña parte del coste que debe afrontar el Concello, es parte va en esa partida que quieren vaciar, de esa manera están renunciado a posibles subvenciones y convenios que pudieran firmar durante el año 2022 por no tener consignación para la parte de le corresponde al Concello. Un ejemplo más de la incapacidad de Victoria Portas y Mariano Abalo”, asegura el concejal del PP, Pío Millán.

En el reconocimiento de facturas que el gobierno presenta al pleno para su aprobación figura la de Skim Soluciones Globales, otra vez, por un importe de 1.752,08 euros. El PP recuerda que se trata de la misma empresa que lleva facturando meses de forma ordinaria contra el Concello de Cangas por un supuesto trabajo que el gobierno cita como “Xestión do Tecido Local” y que a día de hoy el Concello no informa a la oposición sobre el trabajo. “Llevamos tiempo solicitando que se nos haga entrega del trabajo que realizó y que se nos facilite e informe de un funcionario del Concello que avale dicho trabajo y no se nos dio nada de nada, existiendo facturación de un entramado de varias empresas que son de titularidad de un mismo grupo de personas sin saber realmente el trabajo que realizaron”, asegura el Partido Popular.