Moaña entra en su entroido

El Concello de Moaña presentó el programa del Entroido, acompañado de las distintas comparsas. En Moaña ya no hay miedo al COVID-19, virus que seguro que formará parte de muchas de las letras de las comparsas, que tendrán mucho que decir desde que la pandemia las silenció.

El sábado, a las 17.00 horas, se abre el carnaval en Moaña con la actuación musical Wach McKanijan y de las comparsas en la carpa del paseo marítimo. A las 19.30 horas habrá un Festival de Comparsas en Berducedo en el atrio de la capilla de los Milagros. El evento está organizado por la Asociación de Vecinos de Berducedo. El domingo habrá festival de comparsas en Domaio, en el atrio de San Benito, a las 12.00 horas y actuación de comparsas a lo largo de la tarde en el paseo marítimo. Para el lunes están previstos talleres, música y animación infantil en la carpa del Entroido, con festival de comparsas en la plaza do Concello a las 20.00 horas. El martes, el festival de comparsas tendrá lugar en Quintela y el miércoles, otra vez talleres, música y animación infantil en la carpa del Entroido en la plaza de abastos. El jueves, la jornada comenzará a las 17.30 horas con la Festa do Entroido de la Escola de Música en la carballeira de San Martiño, con la actuación de alumnado de la escuela y de las comparsas. La actuación de las comparsas será en O Con y en O Real. El viernes, el festival será en Tirán, en la pista deportiva y organiza la asociación de vecinos de Tirán; para las 22.30 horas se fija el Festival do Entroido en la carpa del puerto de Domaio.

El sábado, Moaña se prepara para cerrar el entroido infantil con el muy famoso Enterro da Xoubiña, que se fijó para las 17.00 horas. En caso de lluvia se trasladará al domingo. Se saldrá desde O Con hasta el aparcamiento del paseo marítimo. Tendrá lugar el desfile y quema de “A xoubiña”. A las 19.00 hoas tendrá lugar el festiva de comparasa en O Latón, en el atrio de A Peregrina y a las 23.00 horas, Fiesta y Concurso de Comparsas.

Los actos se cerrarán el domingo con el Enterro da Sardiña, que saldrá desde O Portal de Almacén pasado por Ramón Cabanillas, Concepción Arenal hasta el aparcamiento del paseo marítimo. Es la gran atracción de este carnaval.