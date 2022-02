Fiscalía recurre la decisión del juez de Cangas de no prorrogar la instrucción de la Operación Vida

La Fiscalía y el abogado de los testigos protegidos recurrieron la decisión del titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Cangas, David Pérez Laya, de no prorrogar la fase de instrucción de la Operación Vida, en la que están acusados Sinaí Giménez y sus hermanos por presunto blanqueo de capìtales y pertenencia a banda organizada, entre otros delitos. La fiscal del caso solicita una prórroga de 6 meses a la que se adhiere el abogado de los testigos protegidos Alfredo Iglesias. Según éste último, se están practicando las diligencias de investigación solicitadas por el fiscal.

Mientras, desde la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Galicia ligada a Sinaí Giménez, se asegura que, “después de 6 años, la instrucción terminó y que los letrados expertos abogados de la familia Morón y demás imputados esperaron a dos días antes del fin de la instrucción para solicitar y demostrar con documentos oficiales y prueba, así como una denuncia interpuesta en la propia causa contra los gestores de los mercadillos, entre otros muchos, de Coia y Bouzas, e Vigo, contra tesoreros, cobradores, jefe de recaudación y vigilantes de dichas mercadillos, resaltando, por diversos oficios enviados por la Agencia Tributaria, de la Xunta de Galicia y del Registro de Asociacións, que los que cometieron acciones penales ilegales no fueron los morones, sino los gitanos zamoranos y afines”. Asegura además esta asociación que “el juez, argumentándose en un informe manipulado, falso, prejuzgado, viciado, contaminado y no imparcial, sin pruebas, ni fundamentos, nada más que basándose en unas declaraciones vengativas de personas manifiestamente enemistadas por denuncias entre la familia Morón y los Zamoranos, de lo cual resultó que por interposición de esta denuncia de la familia Morón por la reyerta de Cangas, 13 de los zamoranos fueron imputados y sentados en el banquillo por agredir a la madre de Sinaí Giménez”.

El abogado de Sinaí Giménez, denuncia a Eugenio Duval León, Antonio León y Francisco Fernández Jiménez, porque los tres mantuvieron a la asociaciones que presidía al margen de la legalidad vigente durante un largo periodo de tiempo”.

Para la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Galicia esto supone un antes y después e incluso, el domingo, Sinaí Giménez, estudiaba la posibilidad de denunciar al juez instructor del caso. También es su intención presentarse ante una conferencia de prensa para explicar los últimos acontecimientos. Claro que oficialmente, el juez no cerró la fase de instrucción, que está pendiente de recurso de la Fiscalía, pendiente también de la llegada de informes de la Agencia Tributaria, como señala también el propio Alfredo Iglesias.