Cangas cede a los peruanos un panteón en Coiro para enterrar a sus muertos en el Villa Pitanxo

Los peruanos Daniel More Valladares (45 años) y su sobrino Diego More Vega (27), domiciliados en Cangas y fallecidos en la tragedia del Villa de Pitanxo, en las gélidas augas de Terranova, hace hoy una semana, serán enterrados, según la previsión, en el cementerio de Coiro, en un panteón de propiedad municipal. Esta gestión fue realizada por la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, que estos días se mantuvo en contaco directo con la viuda e hijos de Daniel More y hermanos de éste. Fue la familia quien eligió el cementerio de Coiro para que reposaran los restos mortales de sus fallecidos en la tragedia.

La regidora canguesa estaba pendiente ayer de una respuesta por parte del consulado peruano para saber si los padres de Diego More podrían llegar desde Perú a tiempo al entierro. Victoria Portas confirmó con la funeraria que el cuerpo podía meterse durante un día en cámaras para esperar la presencia de los padres. El protocolo establecido cuando se pensaba que el cuerpo llegaría a Santiago de Compostela a las 18.00 horas de ayer (después a las 21.00 y finalmente esta madrugada) consistía en que, tras la autopsia en el Hospital de Santiago, llevar el cadáver de los dos marineros al tanatorio de Cangas, dejar que la familia los velara y, si los padres de Diego aún no hubiesen llegado de Perú, mantener su cadáver en una de las cámaras durante un día como mucho, más no. El Concello de Cangas también se iba a hacer cargo de los gastos del tanatorio, pero después fue la armadora del barco, Pesquería Nores la que trasladó al Concello de Cangas que ese gasto corría de su cuenta. Toda la familia More que vive en Cangas tenía previsto acudir al aeropuerto de Lavacolla, en Santiago de Compostela a recibir a sus fallecidos en la tragedia, a donde se supone que irían también los familiares de los supervivientes, vecinos de Donón, el capitán del barco, Juan Padín Costas (55 años) y el marinero y sobrino suyo, Eduardo Rial Padín (42). Idéntica situación vivió la familia del cocinero fallecido en el Villa de Pitanxo, Fernando Santomé Ferradás, que estuvo pendiente toda la tarde de recibir la llamada para acudir a Santiago. La previsión era de que el cuerpo fuese velado desde hoy por la mañana en el tanatorio de Bueu y que el traslado al cementerio de Beluso fuese a las 18.00 horas, para recibir sepultura. Los fnerales serán a continuación en la iglesia parroquial de Santa María de Beluso. Las familias peruanas tenían previsto una misa para ayer a las 18.00 horas, oficiada por el párroco, Severo Lobato, en la excolegiata de Cangas que se suspendió porque iba a coincidir con la llegada a Lavacolla de los fallecidos y supervivientes. Las familias de los fallecidos pidieron a la Xunta de Galicia y al ministro de Pesca que se compensara a los barcos pesqueros que tuvieron que interrumpir la marea realizando labores de rescate y el posterior traslado al puerto de St. John´s de los fallecidos y los supervivientes. Las alcaldesas de Cangas y Moaña y el regidor de Bueu, Victoria Portas, Leticia Santos y Félix Juncal, respectivamente, no tenían en principio previsto acudir ayer al aeropuerto de Lavacolla, con el propósito de dejar a las familias ese momento de intimidad. Lo que sí está previsto es que la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, se traslade hoy al Parlamento de Galicia en donde se va a guardar un minuto de silencio y se realice una declaración institucional de solidaridad con las víctimas del naufragio. Lo hará acompañando a uno de los hijos del marinero desaparecido que es de Moaña, Fernando González Martínez. A la familia del joven cangués Raúl González Santiago, de 24 años, les resulta muy duro asimilar su pérdida y, sobre todo, que figure entre los 12 desaparecidos de la tragedia. Sus allegados aseguran que él se quejaba porque en lugar de ejercer como patrón en prácticas y estar en el puente, estaba como marinero en la bodega casi todo el tiempo. Quizás de estar en el puente hubiera salvado la vida, señalan. La declaración de fallecidos de los desaparecidos, en Vigo Las familias de los dos desaparecidos de O Morrazo en el naufragio del Villa de Pitanxo, además de la tragedia de perder a seres queridos, tienen ahora la ingrata tarea de la declaración de fallecidos en el juzgado. La Fiscalía de Pontevedra indicó que acelerará en todo lo posible toda la tramitación y ya abrió diligencias para averiguar la identidad (nombres, apellidos, fechas de nacimiento y residencia) de los 12 marineros que aún no pudieron ser localizados tras el naufragio del buque el pasado martes 15 de febrero. En O Morrazo están el benjamín del pesquero, Raúl González Santiago, de 24 años y vecino de Cangas, que era patrón en prácticas (2º oficial); y Fernando González Martínez, engrasador, de 55 años y vecino de Moaña. La Fiscalía seguirá la tramitación ante los juzgados de primera instancia del lugar donde el buque inició la travesía, en este caso Vigo. Tal y como señala el letrado Lois Pena, posiblemente sea con la intención de hacer la declaración de todos los fallecidos, aunque correspondía al juzgado del domicilio de cada desaparecido.