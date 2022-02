El BNG antepone el éxito de la protesta de la sanidad a la polémica de sus pancartas

“Eu son do BNG. Por que temos que esconder as nosas pancartas nunha loita como a da sanidade?” Pregunta una concejala de Moaña y le responde la portavoz de la Plataforma da Sanidade:”Foi un acordo unánime das plataformas convocantes, avisouse previamente e aínda así non se respetou, todos os domingos nos concentramos en Moaña sen siglas, por que sempre se respeta e onte –por el domingo– non?”

Las redes sociales estuvieron ayer llenas de mensajes cruzados por la polémica que desató que el BNG llevara pancartas con las siglas del partido en la macro manifestación conjunta de Cangas y Moaña por la mejora de la sanidad, lo que fue recriminado “in situ” por convocantes –los colectivos vecinales A Voz da Sanidade de Cangas y la Plataforma de defensa da sanidade pública de Moaña– ya que el acuerdo era no hacer uso de siglas. La portavoz de la plataforma de Moaña, María Magariños, en ausencia de Concha Trigo por enfermedad, llegó a recriminar a los cargos que portaban las pancartas del BNG. Asegura que no pidió retirarlas, pero sí les recriminó que no cumplieran lo decidido, en su obligación de defender un acuerdo de las plataformas, ya que otros partidos cumplieron la petición y les podían recriminar la presencia de las siglas nacionalistas. El acuerdo fue tildado ayer por muchos nacionalistas como carente de democracia y criticaban que hubiera que callar una afiliación política. La decisión se había tomado para sumar gente, ya que la presencia de partidos puede restar y lo que no se quería era dar motivos al Gobierno de la Xunta para ataques diciendo que se movían por intereses partidistas. "O que manifestou María Magariños e o único que hai que decir, porque é así" Concha Trigo - Portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública de Moaña La portavoz de la Plataforma de Moaña, Concha Trigo, asegura respecto al acuerdo de no portar siglas, que desde algunos cargos del BNG pusieron ayer en duda, que lo que manifestó María Magariños “é o único que hai que decir, porque é así”. "O máis importante é felicitar ós veciños pola gran resposta á manifestación" Paulo Ríos - Responsable comarcal del BNG El responsable comarcal del BNG y diputado autonómico, el moañés Paulo Ríos, asegura que lo más importante es felicitar a los vecinos por la gran respuesta en la manifestación, contra el desmantelamiento que hace el PP de la sanidad pública: “O pobo se movilizó como ten que facer e loitar polos seus dereitos”. Aunque cargos y concejales del BNG mostraron su opinión en las redes sociales a favor de portar pancartas con las siglas nacionalistas, se reservan para hoy una declaración oficial, en el seno de la reunión del consello comarcal. Paulo Ríos asegura que nadie se dirigió a él para retirar la pancarta del BNG en la manifestación, de todas formas, asegura que él se tuvo que ir en mitad de la protesta a la manifestación de las familias del naufragio del Villa de Pitanxo en Marín, si bien asegura que tanto él como otros cargos nacionalistas nunca fueron portando la pancarta nacionalista, sino las de las respectivas mesas da sanidade. La portavoz del BNG de Cangas, Mercedes Giráldez, asegura que ella fue en principio en Rodeira con la pancarta del partido esperando por el diputado Manu Lourenzo que acudió a acompañarnos, y después ya realizó todo el camino con la pancarta del Consello de Saúde “En defesan da sanidade pública, pola mellora da Atención Primaria e ambulancia xa!”, que es donde supuestamente están todos , excepto PSOE e IU que iban con la pancarta de A Voz da Sanidade en la cabecera “Recursos necesarios nos centros de saúde. É hora da Atención Primaria”. Desde el PP de Moaña, su portavoz municipal Vicente Verdeal, que acudió a la manifestación, reprocha que el BNG aproveche la sensibilidad de la gente para sacar renta política. Por su parte, el portavoz del PSOE de Cangas, Eugenio González, presente también entre otros, señala que el BNG demostró una falta de respeto a la ciudadanía, organizadores y a los otros partidos, demostrando un afán desmesurado por el protagonismo. insiste en que sí había un acuerdo de la Voz da Sanidade en no llevar símbolos políticos “pero algunos convierten un día de fiesta para pelear por la sanidad, en una reivindicación política”.