El PP descalifica a Abalo por la liquidacion del presupuesto 2021

Las buenas noticias de la liquidación del presupuesto del 2021 del Concello de Cangas ofrecidas por el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE), duran poco. El grupo municipal del Partido Popular, a través de su edil encargado de temas económicos, Pío Millán, afirma que se trata de “mentiras”. Afirma que Mariano Abalo es tan temerario e irresponsable que se atreve a vender el resultado de una cuenta del año anterior a mediado del mes de febrero, cuando no existe ningún Concello en España que tenga en cuenta mínimamente preparada hasta mediados de marzo, “a no ser que el servicio de Intervención haga magia”. Manifiesta Pío Millán que el edil de Facenda habla de posibles éxitos, como cumplir la regla de gasto y estabilidad orzamentaria, cuando no es un éxito, sino que es una obligación. “Miente cuando dice que un posible remanente positivo es fruto de su gestión. Como no tener un remanente positivo si este “goberniño” ingresa más que nunca (más de 2 millones de euros en aumento del IBI) y no hubo más inversiones. No se invierte en lo que el pueblo necesita”.

Pío Millán pide al gobierno local de Cangas que explique a los responsables de os colegios y de las asociaciones que se les informa que no hay cargos, “pero sí hay para pintura e informes externos”. El concejal del PP asegura que Mariano Abalo habla de que están bajando la deuda, pero no de que debería estar saldada en el año 2021 y que Mariano Abalo decidió prolongarla hasta el 2023. “Y miente cuando acusa al PP de un agujero económico. Debemos recordarle que si existe Plan de Ajuste es porque fue la única solución para hacer frente a la quiebra que provocó el gobierno del periodo 3007-2011, impagos de más de 17 millones. En el año 2010 se gastaron 24 millones y se ingresaron 14 millones, es decir, 10 millones de euros en impagos en un solo año. Esa fue la quiebra total”, comenta Pío Millán, que fue concejal de Facenda con José Enrique Sotelo en el periodo anterior al del tripartito de Cangas. “No tiene legitimidad” Pío Millán se muestra contundente con Mariano Abalo y no duda en recordar que el citado concejal de ACE ostentaba la cartera de Urbanismo cuando fue cesado por mentir a sus compañeros y contratar asesores externos, “que no tuvo la vergüenza de pagarle, haciendo frente el gobierno del PP a través del Plan de Ajuste las facturas de loa asesores urbanísticos de Abalo. Pero esas costumbres continúa, sigue buscando asesores externos para que hagan informes a media y, de paso, ridiculizar a los trabajadores del Concello. Se atreve a hablar de privatización cuando desde el año 2016 el Concello de Cangas está batiendo récords de privatizaciones. No tiene legitimidad para dar lecciones de política”.