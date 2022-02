Miles de personas marcharon en la mañana de ayer desde Cangas y Moaña para participar en la manifestación conjunta por la mejora de la Atención Primaria en la sanidad pública, convocada por la Asociación A Voz da Sanidade y la Plataforma pola defensa da sanidade pública, con el apoyo de SOS Galicia y de los concellos, que se unió en Vilela, en la explanada de Lidl con el fin de reivindicar también que vuelvan las urgencias al centro de salud moañés, así como el refuerzo de una ambulancia más para O Morrazo, entre otras demandas como la reapertura del consultorio de O Hío y la cobertura de las plazas vacantes de médicos y reforzar la atención a la salud mental.

Fueron dos brazos de una manifestación que tuvo su acto central en Vilela con la lectura del manifiesto, a cargo de las actrices Mónica Camaño, de Cangas; y María Salgueiro, de Moaña; y en la que muchos demostraron su corazón partido por querer estar en ella y también en la convocada por la familias de los tripulantes del naufragio Villa de Pitanxo", casi a la misma hora en Marín. De hecho, las alcaldesas de Moaña y de Cangas, Leticia Santos y Victoria Portas, respectivamente, no la completaron para acudir a la concentración de las familias de los tripulantes. Santos acudió con la edil María Ortega; Daniel Rodas y el diputado autonómico, Paulo Ríos. Otros grupos también se tuvieron que dividir. Fue el caso del PP de Moaña que acudió a la protesta con su portavoz ,Vicente Verdeal, y la edil Romina Santomé, mientras que las otras ediles del grupo Araceli Otero y Carlota Zabaleta se desplazaron a Marín.

Mónica Camaño y María Salgueiro leyeron un manifiesto en el que destacaron la precariedad del sistema sanitario público gallego y el aumento de la desigualdad social que se está produciendo con las barreras de acceso a la Atención Primaria, que están favoreciendo la privatización. Señalaron que un 20% de la población con mayores recursos económicos ya había huido a los seguros privados, en una situación que provoca la “desprotección” de las personas con menos recursos y que debe revertir.

Los convocantes de la protesta destacan la masiva participación, pero muestran su malestar porque tanto la Plataforma de Moaña como A Voz da Sanidade de Cangas son plataformas vecinales y habían pedido que se acudiera sin pancartas con siglas de partidos políticos, pero el BNG no lo respetó. María Magariños, como portavoz de la Plataforma de Moaña asegura que se les explicó y pidió que retiraran las pancartas -que llevaban tanto representantes de Cangas como de Moaña- pero asegura que ellos no lo vieron así y las mantuvieron: “La defensa de la sanidad pública es de todos y estamos molestos porque no se respetara ir sin siglas de partidos políticos”, señala Magariños.

Por lo demás, la manifestación fue un éxito.

"Hai un sentimento de abandono e desprotección por parte do Sistema Sanitario Público" Mónica Camaño y María Salgueiro - Actrices de Cangas y Moaña

En el manifiesto, las actrices Camaño y Salgueiro que leyeron intercambiando una y otra, recordaron cómo antes de la pandemia del COVID-19, la Atención Primaria ya atravesaba una profunda crisis estructural, con déficit de profesionales por los recortes presupuestarios y que, en la actualidad, los presupuestos destinados a la Atención Primaria apenas suponen el 12% del sanitario total en Galicia. Añadieron que durante la pandemia, en la Atención Primaria se priorizó la asistencia telefónica sobre la presencial, lo que impidió el acceso a los centros de salud y la reducción del aforo en las salas de espera, que obligó a los pacientes a hacer cola fuera de los mismos. Se suspendieron también las pruebas y controles periódicos, sobre todo en pacientes con cronologías crónicas y esto provocó un atraso en el diagnóstico de patologías, como puede ser el cáncer.

”Hai un sentimento de abandono e desprotección por parte do sistema sanitario público”, como el que produce que a día de hoy las listas de espera para recibir asistencia en tu centro de salud sean de alrededor de 15 días, y que mantener la modalidad de la consulta telefónica o telemática supone una limitación de accesibilidad y genera malestar social. Recordaron que fue un triunfo de la movilización social que las citas telefónicas no vinieran para quedarse, como habían pretendido el conselleiro de Sanidade y el propio presidente de la Xunta, y que tras el reconocimiento a los trabajadores de la sanidad pública durante el confinamiento se había abierto la esperanza de que el Sergas impulsara reformas para fortalecer la asistencia presencial, pero no ha sido así y sigue la precariedad.

¿Y cómo se puede revertir esta situación? Lo dijeron alto y claro con una larga lista de demandas que empieza por la apertura de los centros de salud a los ciudadanos, la reapertura de todos los consultorios, cerrados en la pandemia, como el de O Hío en Cangas; acabar con las listas de espera, desdoblando consultas e incrementando el personal; reponer la atención pediátrica en Aldán y el turno de tarde en Cangas; incrementar el presupuesto sanitario, con el objetivo de alcanzar un 25% en 5 años, acabar con la precariedad laboral con la implantación de un plan de mejora de la Atención Primaria; dotar a la comarca de una tercera ambulancia “porque os retrasos e as esperas a que cheguen as ambulancias que hai, costan vidas” y mejorar la atención a la salud mental, ya que la pandemia disparó los suicidios un 4% en Galicia y en Cangas se necesita incorporar un segundo/a psiquiatra y psicóloga, así como cubrir las plazas vacantes en los centros de salud. En Moaña 2.800 personas siguen sin médico desde el concurso de traslados en diciembre.