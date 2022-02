La vida en Pitanxo

La calle Pitanxo es una cuesta que se eterniza muy cerca de lo que en su día fue el barrio pesquero de Marín, ámbito de San Xulián. Se llega a ella desde el cruce de Concepción Arenal, donde se sitúa la sede de la casa armadora de Manuel Nores. Es una pendiente sombría y estrecha por la que apenas pueden circular dos coches. Y, al contrario que la famosa calle madrileña Antón Martín, donde hay más bares que en toda Noruega, la rúa Pitanxo no tiene ninguno. Son 400 metros de pendiente en donde no hay un bar para cobijarse y comentar el día o la noche, no hay ni tan siquiera uno de esos letreros ennegrecidos por el paso del tiempo de las tiendas Spar, ni rastro tampoco de los famosos ultramarinos que poblaban esos rincones de nuestra infancia. Solo una peluquería, al inicio, como negocio principal y único. Arriba, lindando con la rúa Estivada, casi en la cima de esta pendiente de 400 metros de longitud, la Granja Nores, donde casa y finca se confunden en el paisaje. Entre el paisanaje, sobre todo, personas relacionadas con el mar. Joaquín está en el interior de su vehículo leyendo las noticias del naufragio del Villa de Pitanxo en su teléfono móvil. No cree que la tragedia cambie la imagen de la calle, pero se resiste a hablar porque también a él le tocó vivir una tragedia similar. Su suegro despareció en el mar de Irlanda cuando iba embarcado en el Dinsih. “También nos enteramos por ustedes de lo que pasó, no por la armadora. No quiero hablar, pero respeto mucho lo que hacen”. Piensa que el tiempo hará olvidar la relación de la calle con el barco que naufragó. A mitad de cuesta aparece José Antonio Blanco, que no tarda tiempo en hablar de la calle y de sus gentes. Él nos comenta la ascendencia que sobre la misma tiene Manuel Nores, al tiempo que relata que estudió Naútica en Vigo, con Pedro, uno de los marineros desaparecidos en el Villa de Pitanxo. Nos hace ver que los barcos de la armadora Nores tienen también los nombres de sus nietas, como el Patricia o el Beatriz y encuentra lógico que el armador decidiera poner a un o de sus barcos el nombre de esta calle tan marinera. José Antonio Blanco es hijo y nieto de marineros que trabajaron para la casa armadora.

Como un gallego en la escalera aparece Manuel Iglesias. Tiene 84 años y no sabemos si sube o baja la empinada cuesta. Se para a hablar con nosotros y nos apunta que nunca quiso ir a Terranova, que prefirió otros caladeros. Nos confirma que la calle es muy marinera y que desconoce la razón por la que se llama como se llama. Después, continúa su camino rumiando la tragedia. Omar Santiso Blanco sube ligero la pendiente. Es ahora mismo jefe en funciones de la Policía Portuaria de Marín y reside desde hace muchos años en la calle. Es el primero que reconoce que esta calle de Marín gana fama con el infortunio. Asegura que en esta semana ya fueron muchos los que le dijeron: “Tu vives en la calle que tiene el nombre del barco que naufragó en Terranova” . Omar Santiso afirma que Pitanxo es un “barrio” anónimo, sin grandes cosas, ni tiendas, ni bares, ni un centro social donde refugiarse. En la calle Pitanxo, la gente sabe lo que sabe, mantiene la estrecha distancia entre un lado y otro de la misma y las conversaciones en alta voz alcanzan la calzada de una manera diáfana. Sus gentes no viven a espaldas del naufragio, pero no lo personalizan en la calle. Y es que sus vecinos conocen, más o menos, a muchos de los que murieron o desaparecieron en esta tormenta perfecta en Terranova que se llevó por delante al barco que tiene el nombre de su calle. Muy cerca, de la rúa Pitanxo, doblando la esquina con Concepción Arenal, la sede de la casa armadora Nores. A sus puertas, cámaras de televisión y periodistas pendientes de unas palabras de Manuel Nores.