“Vamos a luchar por la búsqueda”

Pocas horas después de la llegada del Playa de Menduiña Dos al puerto de St. John´s con los dos supervivientes cangueses del naufragio y los restantes 7 cadáveres que faltaban –dos fueron trasladados el día anterior–se confirmaba la identididad de los fallecidos y, por lo tanto, la desgracia de los que siguen desaparecidos. Las familias de Fernando Santomé Ferradás (Bueu) y las de los peruanos afincados en Cangas, Daniel More Valladares y Diego More Vega podrán velar el cuerpo de sus seres queridos. La del cangués Raúl González y la del moañés Fernando González seguirán luchando por la búsqueda.

“Las familias estamos desoladas”, asegura el moañés Kevin González, hijo de Fernando González Martínez, uno de los tripulantes del Villa de Pitanxo tras la confirmación ayer, a través de la psicóloga del protocolo establecido por la Xunta, de que finalmente es uno de los 12 desaparecidos del naufragio, junto al joven cangués, de 24 años, el patrón en prácticas Raúl González Santiago, cuya “sonrisa” recordarán eternamente sus familiares.

Asegura Kevin que no puede decir que las otras familias a las que les confirmaron que sus seres queridos estaban entre los 9 cadáveres desembarcados entre el viernes y ayer, en el puerto de St.John´s, eso les supuso un alivio, pero sí cree que, al menos, podrán velar en casa a sus maridos, a sus padres, a sus sobrinos...cosa que ellos no. Se quedan con la sensación de que quizás fue mejor morir de repente que apagándose, poco a poco, con el frío.

En el naufragio se confirmó ayer, lo que las familias ya habían adelantado estos días en sus círculos más cercanos, el fallecimiento de los dos tripulantes peruanos, afincados desde hace años en Cangas, Daniel More Valladares, cuya hija pequeña de 10 años ya nació en la localidad (tiene otro de 18 años que es universitario en Santiago); y Diego More Vega, que residía también en Cangas con su tío Pablo More. La viuda de Daniel More, Sonia Saldaña, rechazaba ayer realizar comentarios sobre cómo serán las próximas horas, quizá a la espera de poder poner fin con la tranquilidad que necesitan a la marea de su marido.

En el naufragio y en lo que respecta a la comarca de O Morrazo hay tres fallecidos, dos desaparecidos y tres supervivientes, el capitán Juan Padín y su sobrino Eduardo Rial Padín, tío y sobrino, respectivamente, ambos vecinos de Donón, en la parroquia de O Hío, cuya llegada se espera en las próximas horas, como también la repatriación de los nueve cadáveres, entre los que están los tres de Cangas y de Bueu.

¿Pero qué pasa con los desaparecidos? Kevin asegura que “toca seguir, vamos a seguir peleando y a continuar pidiendo que se retome la búsqueda en el mar,” que se suspendió el jueves, a los tres días del naufragio.

Las familias no van a cesar en que se retome esa búsqueda, que sí se había anunciado por parte del Gobierno central, pero nada saben al respecto, y que se aclaren los hechos, qué paso realmente para que el barco se hundiera. Como Raúl González decía, y ayer recordaban sus allegados y familiares, “nunca olvides a alguien por mucho que duela su recuerdo. Recuerda cómo la querías y cómo te quería y alegrarte de haberle conocido lo suficiente como para extrañarle”.

En Bueu

El regidor de Bueu, Félix Juncal, estuvo ayer con la familia del marinero buenense fallecido, Fernando Santomé, para darles el pésame y posteriormente expresó públicamente su apoyo en estos momentos tan complicados, a la vez que pidió respeto. El alcalde buenense manifestó que “dentro de la desgracia que siempre supone perder a un ser querido, queda el pequeño consuelo, si es que así puede llamarse, de tener la oportunidad de despedirse de él”. En este sentido, señaló que “evidentemente no va a hacer que el dolor desaparezca, pero poder dar un adiós ayuda”. Por último, el alcalde subrayó que la familia del cocinero del Villa de Pitanxo “sabe que estamos a su disposición para todo lo que necesiten”.

Unidos en la concentración de hoy en Marín

Las familias de los afectados en el naufragio del Villa de Pitanxo tienen prevista para hoy una concentración, a las 13:00 horas en la Alameda de Marín para reclamar que se retome la búsqueda de los desaparecidos. Piden que “Canadá continúe las labores de búsqueda y que España participe activamente en el rescate con medios propios o ajenos, que busquen urgentemente otras vías para que barcos, aviones, y los operativos de rescate necesarios sean enviados o subcontratados”. Las familias no quieren perder esta esperanza.