El fiscal deberá de abrir un expediente de fallecimiento en el Juzgado de Cangas por los dos desaparecidos

Aparte de la desgracia de perder a un ser querido, a las viudas de los tripulantes desaparecidos en el naufragio les toca ahora la dura tarea burocrática de tramitar la certificación de la muerte, ya que la situación legal de estas personas no es la del fallecimiento. En el caso de las viudas de los fallecidos, no hay problema en este sentido o no debería haberlo porque su fallecimiento se ha reconocido oficialmente, y por lo tanto solicitan la prestación de viudad y sus hijos, si son menores, de 25 años la de orfandad, tal y como explica el abogado Luis Pena, del despacho Pena y Graña, de Moaña, que señala que en este caso resulta indiferente que sean hijos de parejas de hecho o matrimoniales.

El problema, manifiesta, lo tienen siempre las viudas que no están inscritas como pareja de hecho ni están casadas matrimonialmente. Es un tema de bastante difícil solución que está conllevando recursos en Madrid ante el Tribunal Supremo, como tiene uno este despacho de abogados. Con respecto a las viudas de desaparecidos, Luis Pena asegura que el sistema de pensiones reconoce que transcurridos tres meses desde la desesaparición, se puede solicitar la pensión de viuedad y se le concede con carácter retroactivo, ya que “es un hecho notorio que pueden estar fallecidos”. Con respecto a los hijos de los desaparecidos es igual, añade el abogado, porque la ley no distingue los matrimoniales de los no matrimoniales. Con respecto a la situación de los no casados, o que no formaban una pareja de hecho, es exactamente igual a lo anterior. Explica el abogado que desde la reforma de 2015, el fiscal tiene que impulsar en cada uno de los juzgados del domicilio de los desaparecidos un expediente para declarar los fallecidos, porque es un hecho indudable que no van a aparecer. Le darán trámite a las familias, se celebrará una comparecencia judicial, en este caso en Cangas por los desaparecidos de este municipio y los de Moaña; y se determinará su declaración de fallecimiento. Luis Pena indica que esta declaración de fallecimiento va a tener repercusión a dos efectos, por un lado sobre los seguros de responsabilidad civil (RC) que tenga contratados la armadora; y por el otro lado sobre las herencias.