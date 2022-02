El BNG afirma que el Plan Funcional es un nuevo ataque a los vecinos de Cangas

Coincidiendo con la marchas de Cangas y Moaña, convocada para hoy para reclamar mejoras en Atención Primaria, el BNG de Cangas denuncia que el Plan Funcional para la Atención Primaria en esta localidad elaborado por la Consellería de Sanidade es un nuevo ataque del Sergas contra los vecinos de este municipio. Afirman los nacionalistas que la intención de la Xunta de Galicia es la desaparición del actual centro de salud de Cangas y la desaparición del centro de salud de Aldán y, definitivamente, del consultorio de O Hío. “Es un engaño a los vecinos cuando hablan de que aumenta facultativos y enfermeras cuando realmente solo juntan a los que existen actualmente en O Hío, Aldán y Cangas. Por un lado , hablan en el encabezamiento de Centro Integral de Saúde de O Morrazo Sur y luego solo trabajan con dato de Cangas”.

El BNG afirma que en estos momentos en el actual Centro de Salud faltan 2 enfermeras y en el Plan Funcional no se contemplan crear esas plazas. “Prometieron un laboratorio para analíticas urgentes y en este plan no aparece. Hablan de dotación espacios físicos pero no de recurso humanos, ¿Qué especialista a mayores de los que ya viene a Cangas va a en el nuevo centro? Hablan de polivalente pero no de quirófanos para cirugía menor. Una zona de rayos x, como la que existe en la actualidad, pero no dicen si va a funcionar como ahora o tendrá más horas, sin prever otras pruebas diagnósticas: resonancia o TAC. Ponen dos dormitorios para el 061, lo que indica que es para una ambulancia. Actualmente hay una en Cangas y otra en Moaña y se reclama un tercera. Se equivocan cuando hablan de que hay dos psiquiatras cuando solo hay una”. El BNG pide una respuesta de todas las fuerzas políticas y colectivos del Consello Municipal de Saúde. De hecho, solicita una convocatoria urgente del mismo.

Las marchas de hoy parten a las 11:00 desde los centros de salud de Cangas y de Moaña para unirse en Vilela, en la explanada de Lidl en donde se leerá el manifiesto a cargo de las actrices Mónica Camaño y María Salgueiro

La CIG desmiente los datos de Sergas de las ambulancias

La centra sindical CIG denuncia que los datos ofrecidos por la dirección del 061 sobre el incremento de la actividad de las ambulancias con base en Cangas y Moaña solo se entiende como parte de una campaña de ocultación de la realidad, que tiene como objetivo desmovilizar a los vecinos de la comarca, que llevan 3 meses de protestas. La CIG considera que la estrategia del Sergas para intentar desmovilizar a los vecinos consiste en ofrecer la mitad de la información que se solicita y contestar siempre algo diferente. Asegura esta central sindical que Sanidade evita ofrecer datos de la actividad que ambulancias con base en otros lugares como Bueu, Vigo o Redondela, que están realizando servicios urgentes a diario y de forma constante en O Morrazo. Tanto la CIG como el grupo parlamentario del BNG y las alcaldías de Cangas, Moaña y Bueu solicitaron al Sergas datos específicos sobre cómo se calculan los tiempos de espera de las ambulancias ante una urgencia y cuántas veces esos tiempos superan una hora de espera. El sindicato nacionalista considera que el hecho de que el 061 reconozca un incremento de 1,7% de los servicios durante el verano significa que las ambulancias permanecen ocupadas tres o cuatro horas más desde que son activadas hasta que vuelven a la comarca. De este modo, reconocen que las ambulancias están ocupadas permanentemente y que por lo tanto es imposible que puedan hace más servicios de los que hacen.