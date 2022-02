La Policía multa a los no residentes que circulan por el vial de Espíritu Santo y ralentizan la obras

La Policía Local de Cangas ha empezado a realizar “controles diarios” de acceso de vehículos al vial de Espíritu Santo, donde se están ejecutando obras de canalización de servicios y refuerzo del firme, y ya ha multado a varios conductores que no residen en la zona y que, por lo tanto, tienen prohibido el tránsito mientras se ejecutan los trabajos. La medida responde a la demanda vecinal, que ha vuelto a expresar al Concello y a la empresa concesionaria del servicio del ciclo integral del agua sus quejas por la tardanza de esta actuación y el incumplimiento de todos los plazos previstos. El concejal Mariano Abalo, el jefe de la Policía, Alberto Agulla, y técnicos de la UTE se reunieron el miércoles por la tarde con un grupo de afectados y se comprometieron a tomar medidas para agilizar la obra, cuyos promotores reconocen que “van algo retrasadas” con respecto a las previsiones.

Vecinos y operarios refieren que es muy difícil avanzar en la obra con vehículos circulando constantemente por el tramo afectado, lo que ha llevado al Concello a reforzar la señalización que restringe el tráfico y apostar agentes en la zona para intentar paliar el problema. Agulla asegura que ya se ha denunciado a varios conductores que infringen estas restricciones y lo seguirán haciendo si estos no residen en Espíritu Santo, no van a alguno de los negocios de la zona o no tienen otro motivo que lo justifique.

La concesionaria del agua, la UTE Gestión Cangas, que realiza estos trabajos de renovación del abastecimiento, saneamiento y sistema de recogida de pluviales en la avenida de Espíritu Santo (EP-1003), presupuestados en 208.000 euros, como parte del plan de inversiones comprometido en el contrato, argumenta que se encontró con muchas más dificultades de las esperadas, con tuberías rotas y el asfalto que se hundía en varios puntos del recorrido. Las canalizaciones presentaban fugas y filtraciones que afectaban al pavimento del vial a lo largo de unos 660 metros de longitud, que ha habido que sustituir, además de las correspondientes arquetas y válvulas de aislamiento. La obra tenía un plazo de ejecución de dos meses, que se está multiplicando con creces.

Desde el departamento municipal de Mobilidade apuntan que el tramo se dotará con al menos tres “pasos sobreelevados” a lo largo de dicho tramo para disuadir a los conductores de circular a altas velocidades, como denuncian los residentes y figura en el proyecto de actuación. También se anuncia que la Diputación contempla ensanchar las aceras en el entorno del cruce de Espíritu Santo con la PO-551, en Rodeira, a raíz de las quejas vecinales por la estrechez y la ocupación por los semáforos de buena parte del espacio peatonal.

Ampliación de aceras