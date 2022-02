Dramática espera a 3.500 kilómetros

“Solicitamos que se inste a Canadá para que continúen las labores de búsqueda, y que España participe activamente en el rescate con medios propios o ajenos; que busquen urgentemente otras vías para que barcos, aviones y los operativos de rescate necesarios sean enviados o subcontratados”, es el grito de angustia de las familias afectadas por el naufragio del Villa de Pitanxo, en el que han fallecido o están desaparecidos cinco tripulantes de O Morrazo, y que se han unido para convocar una concentración con esta proclama para este domingo, en la alameda de Marín, a las 13:00 horas. A 3.500 kilómetros del caladero de Terranova y cinco días después del naufragio, las familias de O Morrazo seguían ayer sin confirmación oficial de si entre los nueve cadáveres que van llegando al puerto de St. John´s en Canadá, están los de sus seres queridos. De los dos primeros que llegaron a bordo de un buque canadiense, solo se confirmó la identidad de un peruano afincado en Pontevedra. Hoy se espera que pueda arribar a puerto el pesquero cangués Playa de Menduiña Dos, con el resto de los 7 cadáveres y con los únicos tres supervivientes de los 24 tripulantes del Pitanxo, -el capitán y el marinero de Donón, en Cangas, tío y sobrino a la vez, Juan Padín Costas y Eduardo Rial Padín; y el ghanés afincado en Pontevedra Samuel Kwesi.

La familia de Raúl González Santiago, de Cangas, esperaba ayer por la tarde que las autoridades les confirmasen si el joven, el benjamín de la tripulación del Villa de Pitanxo, está entre los fallecidos cuyos cuerpos se han encontrado o los que siguen desaparecidos. “La única manera de saberlo ya es si lo identifican los tres supervivientes” que a esa hora se dirigían al puerto de San Juan, en Terranova, a bordo del pesquero Playa de Menduíña, señalaban allegados de una familia repleta de gentes de mar, de abuelos a nietos, de tíos a primos, repartidas entre Moaña y Cangas, acostumbrada a lidiar con el riesgo y los sustos, pero nunca hasta ahora la desgracia se había cebado en ellos en su medio natural de trabajo. Aunque para su dolor no hay consuelo, “que lo traigan a casa” para tener un cuerpo al que velar y cumplir el ritual les daría más paz que “no saber dónde está”.

En la casa familiar seguían esperando noticias de las armadora del buque y de las autoridades, un silencio que critican también los allegados de otros miembros de la tripulación, que dicen nsterarse de cualquier novedad por la prensa antes que por fuentes directas. A última hora de l jornadaEl Ministerio de Asuntos Exteriores anunció que agilizará al máximo las gestiones de identificación de los cadáveres y repatriación de los cuerpos y de los tres supervivientes, cuyos testiminios esperan que aclaren las “lagunas” sobre las circunstancias del naufragio.

El único tripulante de Bueu a bordo del “Villa de Pitanxo” era el cocinero, Fernando Santomé Ferradás “Nando”, que cumplía su tercera marea a bordo del buque. Su familia se reparte entre Beluso y Ermelo, de donde es natural su esposa. Las fuentes familiares consultadas aseguran que la mujer se encuentra en estado de “shock” y piden que se respete su intimidad para poder gestionar estos momentos tan difíciles. Todavía falta confirmación oficial al respecto, pero todo indica que uno de los cuerpos recuperados durante las maniobras de rescate es el del propio cocinero bueués. Así lo habrían manifestado algunos familiares durante la jornada del jueves en algunos círculos de su entorno social más cercano. Algunas fuentes consultadas aseguran que, ante la falta de información por parte de la casa armadora, se pusieron en contacto con el “Playa de Menduíña Dos” para intentar conseguir más información sobre lo sucedido.

La familia peruana More se mostraba ayer distante. Insistía en que no tenía novedades, más allá de que un barco con dos muertos del naufragio había llegado al puerto de St Jhon´s en Canadá. Pablo More aseguraba que ignoraba alguno de ellos era uno de sus tres familiares muertos, Daniel, Diego (vecinos de Cangas) o Edwing (vecino de Vigo). Insistía en que no estaban en contacto con ningún marinero del Playa de Menduiña Dos, que traía cadáveres, y que la familia se encontraba desbordada en estos momentos.

La familia More

El miércoles, la mujer de Diego More, Soni Saldaña comentó que la muerte de su marido le fue comunicad por el armador en persona porque su cadáver había sido reconocido, se supone que por parte de los supervivientes de la tragedia, el capitán del Villa Pitanxo, Juan Padín. Cabe recordar que los peruanos habían solicitado que se abriera una investigación para determinar las causas de la tragedia y se habían posicionado en contra del capitán Juan Padín, uno de los superviviente s del naufragio, junto a su sobrino Eduardo Rial Padín.

La comunidad peruana en Cangas sigue unida y manteniendo reuniones entre Marín, Cangas y Vigo. “No paramos de un lado a otro, pero hoy no tenemos novedades qué ofrecerles”, aseguraba Pablo More, el portavoz de la familia, que también trabajó en Terranova y que ahora se dedica a la marina mercante.

En Moaña, los hijos de Fernando González Martínez,, desaparecido también en el naufragio, Kevin y Cristofer, daban por pérdidas las esperanzas de que su padre pueda aparecer: “Seguimos a la espera de que llegue el otro barco, aunque para nada; tenemos la certeza de que nuestro padre no está allí. Estamos todos muy desolados porque sabemos que no se va a rescatar nada”.

¿Salvaría en el mar de Canadá un traje de supervivencia?

La pregunta está en el aire. ¿Salvaría llevar puesto el traje de supervivencia a los tripulantes que fallecieron en el mar en el naufragio del Villa de Pitanxo? Hay muchas dudas al respecto, aunque marineros que trabajan en este caladero, con un mar a cero o por debajo delos cero grados centígrados, reconocen que son especialmente importantes en aguas frías porque mantienen la temperatura corporal y alarga la llegada de la hipotermia, manteniendo a una persona con vida más tiempo.

¿Cuánto más? No hay una respuesta exacta. Todo depende de la grasa corporal de la persona, de la ropa que lleve por dentro, de la temperatura del agua...”es complicado decir algo exacto”, manifiesta un tripulante a bordo de un barco en terranova. Insisten en la importancia de estos trajes porque si no los llevas, y en el caso de aguas tan frías, con el cambio de temperatura, el cuerpo puede sufrir un fallo de corazón o quedar agarrotado sin poder nadar: “No es la primera ve que un marinero muere por un fallo de corazón debido al cambio de temperatura tan brusco”.

En la jornada de ayer, precisamente, la Capitanía Marítima de Vigo inspeccionaba un barco en el puerto frigorífico de Cangas antes de obtener el despacho sin el cual no puede partir hacia una nueva marea en alta mar. Y en esa inspección se revisaron los trajes de supervivencia que el pesquero lleva a bordo y que suponen un elemento de seguridad de los muchos a los que obliga la normativa.

Los trajes permanecen empaquetados en cada uno de los camarotes y también los hay en espacios comunes del barco, asegura un tripulante cangués. “Pero lo que se aprende de teoría en los cursos, es muy distinto después en la práctica. No es lo mismo ponerte uno de estos trajes en una situación sin estrés, en la que puedes tardar unos 50 segundos, que en medio de una alerta”. La investigación del Villa de Pitanxo determinará a cuántos marineros les dio tiempo a ponerse sus trajes de superviviencia para lanzarse al mar a por una de las balsas salvavidas.

Las tripulaciones aprenden a usar estos trajes en los cursos de formación básica y de supervivencia en el mar. A bordo también se hacen simulacros. Se trata de trajes de neopreno con flotabilidad, lo que también ayudan a flotar en el mar, aunque lo que se enseña es que por encima de ellos hay que ponerse también el chaleco.

En una urgencia, ¿cuánto tiempo de margen puede llegar a tener un tripulante para hacer todo esto y, además, hacerlo bien? es difícil. Sólo con leer las instrucciones del envoltorio de los trajes, ponerlo no solo requiere de la práctica que se adquiere en los cursos de formación, sino de la pericia y el control mental ante una situación de estrés Por eso que muchos armadores no pueden culpar de las desgracias de la muerte de tripulantes a los capitanes, de los que dicen que no son dioses.

El capitán del Villa de Pitanxo, el cangués Juan Padín Costas, será quien tenga las respuestas para todo lo que sucedió a bordo del arrastrero en la trágica madrugada del pasado día 14 de febrero, cuando en medio del temporal faenaban en el caladero de Terranova para concluir una campaña que habían iniciado el 25 de enero y que tenían que concluir en tan solo unas dos semanas con el regreso de todos a casa.

En cursos de formación