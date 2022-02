Canta terra abarca un ser humano?

Coñecín a Henrique Harguindey sendo alumno do Instituto de Rodeira. Entre outros grandes profesores (Eran realmente bos!), estaba Quique Harguindey. Souberon espertar en nós a curiosidade polo mundo e iluminar o valioso que había nel. Poucos anos despois, sendo el concelleiro de cultura da primeira corporación municipal democrática, e sendo eu membro de Abraxas, unha asociación xuvenil que xurdira á sombra de Eduardo Mallo no Centro Parroquial de Cangas, coincidimos na comisión organizadora das Festas do Cristo de 1979. Lembro con simpatía o respecto con que se acollían as propostas fosen dun mozo de 18 anos ou dun home feito e dereito. Foi nesa comisión que descubrín realmente o traballo de Harguindey.

O seguinte contacto xa tivo carácter didáctico. Foi grazas ao método de lectoescritura que baixo a denominación de Picariños creara, entre outros, Maruxa, a súa muller, xunto con outras persoas. Traballaría despois co seu libro “Lerias e enredos para os máis pequenos”, un traballo non suficientemente valorado e que foi dunha enorme utilidade nas miñas aulas. Despois tería ocasión de ler a súa Antoloxía do conto popular galego que publicou a Editorial Galaxia.

O seu traballo de concelleiro naquela primeira época vivino desde a proximidade e gardo memoria daquel concerto de José Afonso no Cine Calvar, a exposición do Ministerio de Cultura sobre o monacato dos Bieitos que se fixera no local do que sería o supermercado Bumoca, os traballos de catalogación e inventario do patrimonio arqueolóxico e artístico. Na miña amplia ignorancia, descoñecía a existencia de petroglifos en Cangas. Soubo dar cabida a correntes que eran novas, como aquel primeiro concerto de Jazz-rock do gruo Dolores no Pavillón de Romarigo, que propuxeran dous membros daquela comisión das festas do 79. A el lle escoitei falar naquela época do Auditorio, e considereino un iluminado porque parecíame incrible que Cangas tivese unha instalación semellante. A súa insistencia fixeron que a Casa da Cultura se fixera realidade na lexislatura seguinte e que aqueles catro libros que se gardaban no colexio de San Roque co selo de Biblioteca Municipal tivesen un sitio no que instalarse agardando a vida que os lectores deberían darlles. A participación era unha sinal de identidade daquela corporación da que el fixo unha interpretación destacada. E aínda que había persoas de ideas diferentes había unha gran dose de respecto, que non eximía dalgunhas polémicas que tiveron repercusión mesmo nos medios foráneos.

Aquela lexislatura rematou e os cidadáns decidiron que preferían darlles a representación a outros. Lonxe de marchar para a casa, cando as cousas non foron polo rego que el consideraba, un grupo entre os que el estaba creou a Asociación Cívico-cultural Xiria. Xa mesmo no nome víase a concepción da cultura como resposta aos problemas humanos e non pechaba as portas a preocuparse doutros aspectos da vida. Baixo a súa presidencia realizáronse conferencias e mesas redondas que trataban a dos mozos, das mulleres, a entrada na OTAN, a conmemoración do aniversario do Estatuto de autonomía do 36 ou a inesquecible testemuña que nos deixou Mercedes Núñez dos campos de concentración nazis. Despois viñeron os cursos de modelado, as exposicións fotográficas, mostras de pintura, e Xiria canalizou os anceios de moita xente por unha forma de cultura que non era a que reflexaba a política municipal. Nunca tivo un concepto exclusivista e sempre quixo favorecer o traballo coordinado dos diferentes grupos existentes. Cineclub, Xiria, grupos folclóricos ou Bellas Artes eran patas que tivo en conta na súa política cultural.

Non dubidou en apoiar a iniciativa de facer unha Semana do Libro Infantil que un colectivo de mestres de Nova Escola Galega quixemos organizar. Publicou materiais didácticos para a divulgación, coñecemento e investigación da realidade próxima, como aquel estudo A pesca no concello de Cangas que se distribuiu gratuitamente en todos os centros de ensino. O seu amor polo país e a súa lingua motivou unha gran parte dos seus traballos.

Como tradutor fixo un enorme labor tratando a lingua cunha delicadeza exquisita e buscando en cada palabra o valor xusto. Os grandes autores da literatura francesa pasaron polo seu ordenador para ser traducións ao galego, desde Moliere a Victor Hugo, Jacques Prevert, Rousseau ou Rabelais. Ese Gargantúa e Pantagruel que lle aportou o recoñecemento dalgún premio. A minuciosidade na elección das palabras e o seu significado exacto levouno a descubrir o significado real dalgunhas palabras do francés antigo. Ese amor ás palabras e á fala do pobo, manteno durante os últimos vinte anos buscando, estudando, analizando, definindo e sistematizando expresións e formas léxicas que non se utilizan noutros lugares do país ou que aquí adquiren unha significación distinta. Palabras que non están recollidas en ningún dicionario con ese valor. Di a canción que vinte anos non son nada, pero dá unha idea do valor que os integrantes dese colectivo de investigadores e recopiladores lle dan á nosa fala

Ninguén é imprescindible e sei que o progreso social é unha conquista colectiva. Pero hai xente que sabe escoitar e integrar. Por iso, aínda que el me responda: grazas, por que? merece que lle digamos E AGORA, GRAZAS, Quique Harguindey.

*Membro de Xiria