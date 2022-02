Un bogavante que aúna peso y calidad

Cuatro kilos de uno de los mariscos más apreciados y sabrosos en un ejemplar que ha asombrado por peso y tamaño. Es el bogavante que capturó esta semana la "Aduaneira", una embarcación de la flota de Cangas que se topó con este crustáceo king size durante su faena. Un marisco que con unos 40 años de edad era todo un veterano del mar.

El PP de Cangas entra en campaña

Coincidiendo con la guerra fraticida que el Partido Popular vive en Madrid, aparecieron carteles por Cangas que ponen “Cangas nas túas Mans”. Quienes los encontraron no daban crédito. No sabían si se trataba de una campaña del Partido Popular en Cangas encaminada a algo más que a hacer la estatua desde la oposición o formaba parte de un plan encaminado a alertar a la población en un determinado sentido. Hubo quien dijo que era cartelería que había sobrado de otras campañas y por alguna razón alguien había decidido repartirla. Oficialmente no había respuesta a esta treta. Por cierto, que en Cangas y Moaña las mascarillas de los hombres y mujeres del PP tapan los colores que levantó la crisis del partido en Madrid entre Casado y Ayuso, o no, que diría Mariano Rajoy. Hay que tener presente que esta crisis abre de nuevo la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo se haga con el partido y sea candidato a la presidencia del Gobierno. Tanto Casado, como Teodoro García Ejea y Ayuso salen demasiado tocados de esta crisis. A Ayuso la pueden mantener los suyos en Madrid, pero Casado perdió el poco músculo que tenía.

Alfonso Marnotes aguanta en la trinchera de Vigo

El que aguanta el tipo en el PP de Vigo es Alfonso Marnotes, un hombre ligado a Cangas, donde aún tiene su plaza, la de Jefe de Urbanismo, aunque no parece que tenga mucha intención de regresar. Prefiere batirse el cobre en la ciudad olívica contra el socialista Abel Caballero que hacerlo con Mariano Abalo, con el que coincidió unos meses cuando éste ejercía de concejal de Urbanismo. Alfonso Marnotes aguanta el tipo en el Concello a la espera del desembarco de Marta Fernández -Tapias, que sigue de delegada de la Xunta en Vigo.