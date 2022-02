El hijo del desaparecido de Moaña: “Mi padre está en el fondo del mar y nadie nos dice nada”

Uno de los hijos del vecino de Moaña desaparecido en aguas de Canadá –Fernando González, de 53 años– en el marco del naufragio “Villa de Pitanxo”, Crístofer González, participó ayer por la mañana en la reunión con el ministro de Pesca Luis Planas, celebrada en Marín. Llegó acompañado de su hermano Kevin.

Se mostró nervioso ante la falta de noticias que sufren sobre la tripulación y ante la decisión de Canadá de abandonar la búsqueda. “Nos pidieron calma a los familiares y la tuvimos. Nos dijeron que tendríamos nosotros la primera información, pero es mentira”, criticó.

González siguió señalando que “No nos informan de nada. Si no nos ponemos en contacto nosotros mismos, no sabemos que mi padre está en el fondo del mar. Si no es por los medios ni nos enterábamos de que suspendieron la búsqueda”.

El joven moañés se quejó, antes de acceder a la reunión, de que apenas reciben información “ni del lado político ni de la casa armadora”. Se mostró comprensivo a la hora de entender “la dificultad para recabar datos”, pero lamentó que las familias “estemos a ciegas en estos momentos”.

En Bueu la familia de Fernando Santomé recibió la comunicación de que el cuerpo sin vida del cocinero del Villa de Pitanxo es uno de los rescatados del mar por los buques que están con las labores de búsqueda. Engrosaría, por tanto, la lista de fallecidos del trágico naufragio.

Oficialmente, sin embargo, no hay todavía una constancia oficial de ello. Las instituciones aguardan a que los fallecidos lleguen a tierra –algo que está previsto para hoy– para iniciar las labores de identificación de todos ellos. Hasta entonces no se quiere dar nada por hecho.