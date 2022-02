El mismo día y en el mismo caladero

Hace 27 años, también el día 13 de febrero, el barco Lotus II, de 57 metros de eslora y 28 tripulantes a bordo, estuvo a punto de naufragar en el mismo caladero que el Villa Pitanxo. Había olas de hasta 25 metros y nieve en el puente. A la captura del fletán negro, a una profundidad de más de 1.200 metros y a más de 500 millas de la costa, gobernaba el barco el cangués Ramón Figueroa Soliño“Moncho” A su lado, su hermano Antonio, en calidad de primer oficial. Llevaban casi cuatro meses en el caladero, la bodega estaba prácticamente llena y la mente ya estaba más en el regreso a casa que en la faena. El servicio de información Halifax había emitido un parte advirtiendo del mal tiempo que se avecinaba, que iba a rozar el mínimo isobárico. Relata “Moncho” que a las 10 de la mañana habían levantado el aparejo y preparado para recibir a la borrasca. Sobre las 18.00 horas, una ola enorme entró la proa y rompió todo. El barco quedó incomunicado y el mar se llevó las lanchas. Fueron horas de pura lucha, comenta “Moncho”, que asegura que no hubo algo de paz hasta las 06.00 horas del día siguiente. “Ainda pasamos tempo debaixo do mar”, evoca “Moncho” desde su casa en Ramal do Paraíso, en Darbo. Lo hace con la serenidad que debió de caracterizarle también aquel día, que reconoce que pensó que iba a ser el último de su vida. Hoy lo reconoce sin ningún tipo de duda. Pero también que en la batalla con el mar no había mucho tiempo para pensar, el mar entraba por todas parte y había que hacerle frente. “Pensei que non salía. Miña preocupación eran os mariñeiros. E tivemos sorte. Ninguén saliu ferido. Recordó que eu estaba na ponte cheo de neve co timón e outro mariñeiro na popa con un megáfono, que dio la orden al jefe de máquinas para que tirara 80 toneladas de gasóil para aliviar peso, porque el barco estaba apunto de acabar la marea y la bodega estaba llena. Durante horas estivemos desaparecidos. Ninguén sabía de nos. Cando calmo algo a borrasca subín ao mástil donde está enganchada a radiobaliza e xa na ponte activeina. A media hora apareceu un avión do servicio de guardacostas canadiense, que soltou unha baliza e poco despois llegaron os barcos gardacostas e un francés. Noso buque tiña un costado colgando”.

Ramón Figueroa cuenta que una barco de su casa armadora los remolcó hasta un lugar donde había un buzo, con la intención de ver si podía reparar algo los daños, pero no fue posible. Fue el mismo barco que después los remolcaría a Vigo, en una travesía de 12 días. Hoy, Ramón Figueroa tiene 73 años y su hermano Antonio 75. Asegura que Terranova es la zona más dura que hay en el planeta para trabajar. “O frente polar correspóndese ao frente marítimo. Agora xa non tanto. Pero os iceberg llegan o caladero” Lo dice desde la experiencia de haber faenado en ese caladero durante 10 años. Por las imágenes que pudo ver estos días en los medios de comunicación, está convencido de que la borrasca que puso en peligro su vida y la de sus compañeros de Lotos II era más fuerte que la que hizo naufragar al Villa Pintaxo. “As condicións non eran tan fortes, con 20 ou 30 nudos de vento pódese traballar. Senón traballas así é mellor que non saias para fora. En Terranova hai que ser moi prudente e responsable, pero hai que pensar que as condicións metereolóxicas nas que se vai traballar son moi difíciles. Estase traballando sempre a moitas millas de distancia como para pensar que podes llegar a resguardarte nun porto. A información que recibes hai que facerlle sempre caso, do contrario...” Comenta que la diferencia entre lo que les pasó a su barco y al Villa Pitanxo fue que “a nos a auga entrounos por diante e a eles por popa. Se un barco se hunde por detrás desaparece por completo, se ocurre o revés os de diante poden salvarse”, comenta Ramón Figueroa, partidario de que continúe el operativo de búsqueda durante más tiempo. A sus 73 años, “Moncho” lleva jubilado desde los 54, cuando tuvo un percance en un barco y una cable fino atravesó su pie y la bota.Su hermano Antonio prefiere no recordar lo ocurrido. Afirma que ya sufrió bastante aquella ocasión como para tener ahora que hacer memoria. Su hermano ya dice que fue su peor experiencia en el mar. Ramón Figueroa es un hombre que demuestra calma, que acumula recuerdos y para el que no debió ser nada fácil la jubilación. De su conversación se denota que echa de menos el mar. Guarda fotografías de aquella etapa en Terranova y muestra su conocimiento de las corrientes marinas. Recuerda cuando no había el límite de las 200 millas, que se aprovechaba para pescar bacalo y que esta normativa empujó los barcos mar adentro, porque el fletán negro se captura en aguas profundas, que superan más de 1.500 metros de profundidad. “Los españoles y los portugueses nos vimos abocados a pescar en aguas profundas.