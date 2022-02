“El mar siempre es el que manda”

Las duras condiciones del mar de Terranova en el que naufragó el “Villa de Pitanxo” son muy conocidas por muchos marineros de O Morrazo. Algunos pasaron por ese mar y otros todavía lo sufren en mareas de unos 70 días. Todos destacan la congelación durante el invierno y tratan de entender lo que pudo ocurrir para que se produjese la tragedia de este martes. Aunque reconocen que las condiciones de seguridad mejoraron mucho en las últimas décadas, todos ellos vivieron “situaciones de mucho riesgo” a lo largo de sus carreras profesionales y no pueden evitar sentidse identificados con sus compañeros. “Ayer lo pasé fatal”, explica Juan Pousa, vecino de Aldán que en abril debe volver a las aguas de Canadá. “No tengo miedo, pero sí mucho respeto, como tuve siempre”, relata. “La marea pasada tuvimos olas de más de 15 metros”, desvela José, un cangués que se encuentra ahora mismo en mitad del Atlántico.

Rumbo hacia el caladero de Canadá y al epicentro de la tragedia que ha marcado el naufragio del arrastrero “Villa de Pitanxo” en las aguas de Terranova, con 9 fallecidos, 12 desaparecidos y solo tres supervivientes, los cangueses Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial Padín y el vecino de Marín, natural de Ghana, Samuel Kwesi. José, de 46 años y vecino de Cangas, se encuentra en mitad del Atlántico a bordo de un pesquero de la localidad, de similares características del arrastrero hundido, para faenar en Terranova. Prefiere mantenerse en el anonimato porque aunque asegura que trabaja para una gran armadora que da ejemplo, no tiene su autorización para poder hablar. Pero José tiene la necesidad de contar al mundo cómo es la vida de la gente que trabaja en las terribles aguas de Canadá, y de cómo tienen que escuchar muchas veces, al llegar a puerto, de cómo les llaman privilegiados “cuando pierdes la vida en el mar y tienes que trabajar con olas de 5-6 metros y llegar, incluso, hasta 16 o 17 metros como fue la marea pasada”. Pero lo cierto es que saben a donde van, no lo hacen engañados, como reconoce este cangués.

A bordo de su barco navega un tripulante que ha perdido a un tío de su mujer y a un sobrino suyo en el naufragio del “Villa de Pitanxo”. Fue la propia casa armadora quien informó al capitán de su barco del naufragio y la noticia cayó como un jarro de agua fría a toda la tripulación, compuesta por 25 hombres, la gran mayoría de O Morrazo. “Es muy complicado aventurarse a decir algo sobre lo que pudo haber pasado. Hay muchos factores. El mar es un riesgo continuo”. El problema de trabajar en el caladero canadiense es que no hay refugio para los barcos, no pueden ir a tierra, así como así, y en caso de temporal la solución es capearlo, ir a otras zonas más en calma. Intentar ir a tierra requiere un coste económico y mucha burocracia, no es tan fácil en Canadá y quizás hay poca solidaridad en este sentido. Hay casos de pesqueros que tienen que esperar hasta día y medio en la línea de las 12 millas para poder entrar a tierra.

José lleva seis años en el caladero de Canadá, antes estuvo en Malvinas y previamente en la bajura. Hace unos días partieron de Vigo para una campaña de 60 días en alta mar y 12 libres –6 por cada 30 días– de nuevo en casa, contando el día de salida y el de llegada. Ahí la gente del mar ya tiene la diferencia de trato respecto a los trabajadores en tierra, con dos días libres a la semana, dice José, que se pregunta cómo va a haber relevo generacional en esta profesión. Reconoce que se dejan la vida para que no falte nada a sus familias en casa y que allí “el mar siempre manda”.

No puede hacer valoraciones de por qué ocurrió el naufragio del “Villa de Pitanxo”, pero toda la formación que se aprende en la teoría, cambia en la práctica. Pasa con el traje de supervivencia, que es un neopreno con flotabilidad. En la teoría te lo pones en menos de dos minutos , incluso en una situación fuera de estrés, en 50 segundos, pero en otras circunstancias, la situación cambia, “es como saber montar en bici, pero no sabes hacer descensos”. Los trajes de supervivencia están en cada camarote y también en algunas zonas comunes. Por lo que respecta a las balsas salvavidas, José asegura que no importa tanto el número como la capacidad. Ellos llevan dos por cada costado y es de zafa hidrostática. Tanto las puedes manipular de forma manual como es autohinchable por presión.

Juan Pousa, vecino de Aldán y natural de Bon (Beluso), acumula unos 9 de experiencia en el caladero de Terranova. Trabaja en el barco “Ana Gandón” aunque se encuentra de baja en estos momentos. “Conocemos a Eduardo Rial, que es uno de los que se salvó. Fue un alivio”, explica. Pousa lamenta la situación de los desparecidos y cuenta “lo difícil que es sobrevivir a un accidente en un mar tan frío. Además hay mucha corriente en Canadá”. Explica que “muchas veces, con el frío que hace en invierno, el grifo para lavar el pescado tiene que estar las 24 horas encendido, porque si se para se congela la tubería”.

A falta de determinar las situaciones exactas del accidente, Juan Pousa piensa que pudo deberse a “un golpe de mar durante una maniobra. Si se corren los aparellos y viene otra ola puede volcar”, explica. Relata el poco tiempo de reacción que hay en el caso de una situación de este tipo. “Si estás en la cubierta te puede dar tiempo a subir a un bote, pero si estás en el parque de pesca o en las máquinas apenas tienes margen para subir arriba”.

Juan Pousa, de 53 años, se encuentra en su segunda etapa trabajando en alta mar. “En Canadá hacemos mareas de unos 70 días y descargamos en Cangas, en Frigoríficos del Morrazo”.

Enterarse de una tragedia de esta magnitud es peor incluso para aquellos que conocen lo duro del Atlántico Norte. “Yo ayer lo pasé fatal. Te pones a pensar que son tus compañeros. Yo tuve en el Gran Sol un accidente hace unos 20 años. Dije que no volvía más al mar pero después de unos años tuve que volver otra vez”. La dureza del mar Irlanda es muy conocida, pero Pousa entiende que “es peor incluso Canadá. Hace mucho frío y cuando hay oleaje tenemos olas de hasta 10 metros”.

Este vecino de Aldán debe volver al caladero canadiense entre marzo y abril. “Me lo planteo como siempre. Miedo no tengo pero sí mucho respeto”, señala mientras descuenta “los cuatro años que me quedan para jubilarme”.

El cangués Manuel Brun, por su parte, se jubiló en el año 2020. Antes trabajó en Canadá “desde el año 1981, con 16 años. En un barco del País Vasco. Cuando nos echaron de Canadá, en 1992, fui a las Malvinas. Desde 1995 iba al bacalao a Noruega pero en 2008 volví a Canadá dos mareas al fletán en el barco “Eirado do Costal”. Señala que entre noviembre y marzo “los temporales de Canadá son horribles. Se congela el barco y hay que picar el hielo”. Intenta entender lo que pudo ocurrir para el accidente. “Pero eso lo tendrán que aclarar los que sobrevivieron cuando vuelvan”.

Manuel Brun recuerda que vivió, en el mismo mar de la tragedia “muchas situaciones de alto riesgo, con temperaturas a 10 grados bajo cero. Si caes al mar en esta época lo normal es no aguantar con vida más de dos minutos”. Este marinero jubilado de 57 años es claro: “No volvería por nada del mundo ahora a alta mar”. Pese a todo reconoce que cuando empezó en los años 80 “las condiciones eran mucho peores que actualmente” por la fragilidad de los barcos en los que faenaban entonces.

Otro marinero de Aldán, con experiencia en el mismo mar, explica que el riesgo está también en que “si caes por la borda en esta época, con las placas de hielo que se forman, es muy probable que el golpe te mate”. Entiende que una causa posible del siniestro “es que se engancharan las redes y entrase agua por la popa desplazando la maquinaria”.

La tragedia deja en silencio a Cangas

La tragedia en el mar de Terranova sacudió a todos los morracenses y la comarca se sumió en la tristeza y la incertidumbre mientras continúan unas tareas de búsqueda cuyo desenlace no es nada halagüeño. En este contexto ayer las alcaldesas de Moaña y Cangas –Leticia Santos y Victoria Portas– y el regidor de Bueu –Félix Juncal– participaron en la reunión de coordinación en Marín junto con la Delegación del Gobierno y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Antes, el Concello de Cangas celebró un minuto de silencio delante de la casa consistorial, ante la petición de la Federación de Municipios (Fegamp). Se concentraron, para guardar respeto por las familias de los fallecidos y los desaparecidos, representantes de varios partidos con la alcaldesa al frente y el edil Mariano Abalo (ACE), Aurora Prieto (ACE), Eugenio González y Pilar Nogueira (PSOE) o Rafael Soliño (PP). También participaron trabajadores municipales de distintos departamentos como Protección Civil. Tras la reunión las regidoras desvelaron que la Xunta desplegará a un equipo de psicólogos para atender a las familias.

Tres días de luto y agendas al mínimo en los Concellos

Los Concellos de Bueu, Cangas y Moaña acordaron ayer sumarse a los tres días de luto oficial decretados por la Xunta de Galicia. Desde la mañana lucían las banderas oficiales a media asta en las casas consistoriales. En Moaña la regidora, Leticia Santos, estaba en contacto con los familiares del vecino de Tirán que continúa desaparecido en aguas de Canadá. Los portavoces de BNG, PP, PSOE y XM acordaron sumarse a estos tres días de luto “en solidaridad con las familias de la tripulación” y, como consecuencia, se modificó la agenda institucional de la alcaldesa, que queda reducida a cuestiones mínimas de funcionamiento. Entre las anulaciones más destacadas, la delegación de Moaña que tenía previsto visitar este viernes el municipio lucense de Meira, para profundizar en el hermanamiento entre ambas localidades, ha suspendido la visita que quedará aplazada a otra fecha. También se suspendió la presentación oficial del Entroido de Moaña, que se iba a celebrar el propio viernes para recuperar este evento tras el parón del 2021 por la pandemia. En Bueu no fue necesario realizar cambios en la agenda institucional para estos tres días de luto, que finalizarán a la medianoche del viernes para el sábado. En Cangas la alcaldesa, Victoria Portas, reducirá al mínimo su agenda también hasta el fin de semana.

Cofradías

Por otro lado, la Federación Galega de Confrarías de Pescadores luce sus banderas con un lazo negro y el presidente, José Antonio Pérez, manifiesta su “pesar” por el accidente del “Villa de Pitanxo”. Señala que “nuestros pensamientos están estos días con los afectados y con las familias”.

“El amargo sabor del mar se parece al de las lágrimas”

El Concello de Cangas difundió ayer, a última hora, un texto institucional acordado por toda la corporación con una postal acompañada del siguiente mensaje: “Hoxe máis que nunca o amargo sabor do mar aseméllase ao das bágoas”. Juno a él la corporación confirma los tres días de luto oficial en solidaridad con las familias de la tripulación del “Villa de Pitanxo”. Traslada también su “pesar por esta tragedia en el mar” y se pone a disposición de las familias ante cualquier necesidad de “apoyo y colaboración”.