Uno de los hijos del vecino de Moaña desaparecido en aguas de Canadá -Fernando González- en el marco del naufragio "Villa de Pitanxo", Crístofer González, participó esta mañana en la reunión con representantes del Gobierno central en Marín, acompañado de su hermano Kevin. Se mostró nervioso ante la falta de noticias por el estado de la tripulación. "Nos pidieron calma a los familiares y la tuvimos. Nos dijeron que tendríamos nosotros la primera información, pero es mentira. No nos informan de nada. Si nosotros no nos ponemos en contacto, no sabemos que mi padre está en el fondo del mar. Si no es por los medios no nos enteramos de que suspendieron la búsqueda". Se queja de que no recibimos información "ni del lado político ni de la casa armadora". Entiende "la dificultad para recabar datos", pero lamentó que las familias "estemos a ciegas en estos momentos".