En la mente de muchos estaba el recuerdo de aquella odisea ocurrida en 2007 y que había protagonizado el cadáver de un marinero peruano afincando en Cangas. Su nombre: Carlos Buenaventura Valladares, primo del del fallecido el martes en el Terranova, Daniel More Valladares. Su caso alcanzó la fama porque su repatriación se convirtió en una verdadera odisea y pesadilla para familiares y amigos, además de autoridades.

Carlos Buenaventura (34 años) faenaba en el buque de A Guarda "Costa do Ceo", cuando se encontró enfermo y fue evacuado a un hospital en Santa Elena, en donde falleció. La armadora resolvió la repatraición del curepo con un buque británico cubre la línea de mercancía y pasaje, entre Ciudad del Cango y Pórtland (Reino Unido). Carlos Buenaventura comenzó a sentirse mal el 15 de febrero de 2007 (el día 14 de enero de 2022 tuvo lugar el naufragio del Villa de Pitanxo) . Manifestó que se encontraba con un fuerte dolor de cabeza y fue evacuado a Santa Elena, donde murió el día 22 de febrero de 2007. Ya en la bahía, las auotirdades informan que el cuerpo va a ser repatriado en un buque mercante hasta Vigo. Entregan la documentación del marinero y el despacho al patrón y éste parte de la bahía. El buque mercante St Helena, con destino Inglaterra, se hizo cargo del cuerpo porque era el único que hacía escala en Vigo. El barco parte de la isla con el marinero en un contenedor reefer. La naviera comnica que una borrasca retraa la ruta y el día 13 informa que parará en Tenerife, pero que no sabe si el tiempo permitirá desembarcar el cadáver. Al final, esta opción se descartó porque el barco mercante no podía variar más la ruta. Estaba previsto que el día 25 el buque llegara a Vigo, pero un problema técnico en el motor hizo que el barco recalara en Pórtland para reparar la avería. La viuda del mainero, padres y sus seis hermanos, que vivían en Cangas, esperaban la llegada del cadáver.

El 27 de marzo de 2007, el cádaver congelado en un contenedor de Carlos Buenaventura Valladares permanecía en Inglaterra, a pesar de las quejas de familiares, de la intervención de la embajada peruana y del Gobierno de España. Su viuda, María Eleuterio Tronco aseguraba en aquel momento que estaba viviendo una verdadera pesadilla. El matrimonio tenía una niña de 8 años. Familiares y amigos del marinero peruano afincado en Cangas se desplazaron hasta la Capitanía de Vigo el día 30 de marzo, fecha que se les había dicho que el cuerpo de Carlos Buenaventura iba a llegar. Pero tampoco pudo ser. La recepción se convirtió en una protesta de la comunidad peruana,

Finalmente, tras un mes recorriendo mares, el cuerpo congelado de Carlos Buenaventura llegó a Vigo el día 6 de abril.