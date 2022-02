Os tres núcleos parroquiais de poboación de Moaña

Despois de ler onte no FARO DE VIGO a noticia sobre o aumento de poboación na comarca,decateime que numera os habitantes de cada unha das parroquias históricas de Bueu e Cangas; non obstante, no que atinxe a Moaña, unicamente aparecen as de Domaio, Meira e Tirán como tales, pois, na milenaria parroquia moañesa, constata ata tres entidades de poboación.

Na miña calidade de persoa viva que coñece as orixes desta deficiencia e co único fin de que se saiba a verdade, hei de manifestar que o día 21 de setembro do ano 1961 foi bendicida e consagrada, aínda sen rematar, a igrexa de Nª. Sª. do Carme para convertela, ata o un de outubro do 1964, en “axuda da parroquia de San Martiño”, tal e como sucede na actualidade coa capela de Berducedo. Pouco antes desa data, o párroco, don Donato Bernárdez, entregoume no salón da reitoral tres novos libros en branco destinados a rexistrar os bautizos, vodas e defuncións relacionadas co novo templo.

Para cubrilos púxome a seguinte condición: que non podía aparecer ningunha persoa procedente dos nove lugares seguintes: Ameixoada, Casal, Abelendo, Cruceiro, Xalde, Os Piñeiros, Broullón, Sabaceda e Quintela, que lles ía a adxudicar á de San Martiño.

Entón, pregunteille que tiña que facer cos de Paradela, Broullón, Marrúa, Sabaceda e Quintela que se atopaban nas dúas beiras da estrada O Con – Marín que tiña fixada, de xeito ilegal, como estremeña entre a matriz e a segregada. A elo respondeume que lles cambiase de residencia cara ao lugar máis próximo. Daquela tiña 14 anos e o crego falara cos meus pais para que os días que non asistía a clase no instituto Sta. Irene de Vigo pasara a levar o papeleo da parroquia; quero recoñecer que no aspecto persoal era un crego caritativo que axudaba as familias necesitadas, entre elas á miña; o cal non obsta para que saltara as leis eclesiásticas que lles obrigaban a non dividir os 17 lugares moañeses e deixar a de San Martiño con máis fregueses que a nova; cando, na realidade unicamente deixou o 30% deles.

Aínda que na compaña do arquiveiro do concello buscouse no libro de actas dos plenos municipais o recoñecemento da segregación, sen atopar ningunha; facíase necesario enviar os datos de poboación a outros organismos oficiais e, como non se podían recoñecer as alteracións rexistradas polo párroco, recorreuse a inventar tres núcleos de poboación: Moaña – San Martiño; Moaña – O Carme e Moaña – San Martiño – O Carme. Tal e como se pode comprobar no articulo de onte no FARO DE VIGO na actualidade o cambiaron por: Moaña – San Martiño; Moaña – O Carme e Sabaceda Quintela; o cal altera aínda máis a distribución de habitantes por parroquias.

Por todo o exposto, insisto que a parroquia milenaria de Moaña debe recoñecerse, como sucede coas demais do Morrazo, como núcleo único de poboación situando á do Carme como parroquia eclesiástica; tal e como acontece en Vigo, Pontevedra, etc.

(*) Investigador na historia de Moaña