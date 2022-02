La lista de vecinos de Cangas fallecidos en el naufragio del "Villa de Pitanxo" se agranda. A la muerte del joven Raúl Santiago González, de 24 años, hay que añadir ahora la de dos tripulantes peruanos afincados en esta localidad de O Morrazo Daniel More Valladares y Diego More Vega. Tío y sobrino que llevaban años afincados en esta localidad y ejerciendo la dura profesión de la pesca en alta mar. Otro de los fallecidos también en el naufragio de Terranova, es Edwing More, sobrino de Daniel y primo de Diego, pero que vivía en Vigo.

Daniel More confiaba en que ésta fuera su última marea. Entre el intervalo de una y otra había buscado trabajo en tierra y también se preparaba para entrar en la marina mercante, como su hermano Pablo, que también vive en Cangas. Entre los años 2006 y 2008 la familia More se afincó en Cangas, donde vivía también el padre de Daniel y Pablo, que justo se había marchado unos días antes a Perú. Él también estuvo trabajando en alta mar en esta misma empresa armadora. La mujer de Daniel, Sonia Saldaña (39 años de edad) confima que el cuerpo de su marido había sido identificado y que la empresa Grupo Nores se había puesto en contacto con ella el martes, a las 16.00 horas. La mujer relata cómo le pidió a su marido que no fuera más al mar y de cómo él, ya en Terranova, le dijo que se arrepentía de haber ido. El marinero fallecido comentó con su mujer que había hasta 6 marineros contagiados por COVID trabajando en el barco. Sonia, junto a los dos hijos del matrimonio, de 18 y de 10 años, aseguraba esta mañana que espera noticias sobre cuándo llegaría a puerto el cadáver de su marido y el de su sobrino.