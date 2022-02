Parecía que no iba a llegar nunca, pero por fin se lleva a pleno la propuesta para nombrar al poeta Bernardino Graña Hijo Predilecto de Cangas. El asunto figura dentro del orden del día del pleno del próximo día 25 de febrero. No hay que olvidarse que la junta de gobierno abrió el expediente en octubre de 2018. Es decir, a principios del pasado mandato. Y no parecía tampoco demasiado complicado sacarlo adelante dado que su figura está suficientemente documentada por todas partes. Por lo que era fácil seguir el reglamento que fue aprobado para este tipo de distinciones. La intención es que el nombre del poeta cangués figure en la Casa de Cultura. Ahora la propuesta llega a pleno de la mano de la concejala de Cultura, Aurora Prieto. Desde este departamento también se están inventariando la donación de la obra que Bernardino Graña hizo al Concello de Cangas. Un trabajo que realizan los bibliotecarios de las bibliotecas de las parroquias.