A Concellaría de Normalización Lingüística do Concello de Moaña, que dirixe Aldán Santamarina, en colaboración cos Equipos de Dinamización Lingüística dos colexios de educación primaria de Moaña, está a organizar para o alumnado de 5º de Primaria os obradoiros de poesía improvisada coa finalidade de ensinarlles a técnica da improvisación en verso ou regueifa e fomentar, deste xeito, a oralidade en galego nun contexto informal. Están impartidos polos coñecidos regueifeiros Luis o Caruncho e Pinto d´Herbón. Desenvólvense dentro da campaña 21 días en galego para reforzala entre o alumnado.

Entre os obxectivos están Dar a coñecer a poesía oral improvisa en verso. - Espertar o interese pola práctica da técnica da improvisación que forma parte da noso patrimonio cultural. - Achegar recursos para a expresión oral. - Fomentar as actitudes e competencias para improvisar. - Fomentar a creatividade e a posta en escena. - Aumentar a competencia lingüística e musical. - Desenvolver a memoria. - Crear contextos informais e espazos de lecer de calidade que poñan en valor expresións lúdicas e enxebres do noso patrimonio antropolóxico e cultural.

Os obradoiros realizaranse nos centros escolares de Domaio, Reibón, Seara, Quintela, Abelendo e Tirán seguindo un calendario que comenzou o pasado lunes 14 de febreiro nos de Domaio, de 10:30 a 12:00 e Tirán, de 13:00 a 14:30. Onte celebrouse no CEIP de Reibón, de 10:05 a 11:35 para o 5º B e de 12:30 a 14:00 para o curso 5º A. Hoxe o obradoiro está previsto no CEIP Seara, de 12:40 a 14:10 e o luns 21 nos centros de Abelendo, de 10:25 a 11:55 e de Quintela, de 12:15 a 13:45.

Cada obradoiro consta de 90 minutos e desenvólvense por aulas, xa que agora polo coronavirus non é posible xuntar alumnos/as de distintas aulas. O alumnado achegarase á técnica da improvisación: trabállase o ritmo, rima, estrofa, cuarteta, verso de arranque, pé forzado... Ao remate, unha selección do alumnado que recibiu a formación didáctica participará no Certame escolar de poesía improvisada que será guiado polos dous monitores dos obradoiros. Neste certame non haberá gañadores individuais, senón que gaña o colexio que consiga ter máis alumnos/as na final e levarán de premio unha regueifa ou roscón.

Realizarase na Sala Celso Parada no mes de marzo ou abril segundo vaia evolucionando a situación da pandemia e seguindo as normas de hixiene e prevención que rexan nesa altura.