No hubo tiempo ayer para rescatar susurros en los rincones municipales ni para reparar el esquivas miradas en los pasillos. Las miradas y los susurros estaban puestos en lo que sucedía en Terranova. Esa tragedia, _quién diría les pillara de sorpresa_ que hacía tiempo que no se repetía. Todo el Morrazo estaba pendiente de los nombres que iban saliendo en las noticias que con sigilo sacaban los periodistas. Los únicos que daban información a las familias de los supervivientes y de los desaparecidos. La casa armadora no contestaba esas llamadas. ¿Pero dónde están éstos? Solo pudimos ver los ojos llorosos de las presentidas viudas, que tardaron en saber que no lo eran, el valor de esa madre que busca alivio en sus rezos de los domingos, el expreso deseo de una joven pedía en voz alta a su pareja que no volviera al mar. Ayer había dolor en los rincones, de esos que no puede apaciguar nadie, ni tan siquiera el tiempo, aunque a veces lo intenta.

Bernardino Graña y el tiempo

Por fin el poeta Bernardino Graña será hijo predilecto de Cangas. Tardaron. Ahora hay que esperar que la distinción le llegue a tiempo, que a destiempo ya lo hizo.