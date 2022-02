Entre la guerra y la paz

De sobra conocemos las graves consecuencias de las guerras: truncan vidas, las traumatizan, destruyen el capital, impiden la educación y el desarrollo personal de los inmovilizados y los civiles, obligan a las personas a dedicar todos sus esfuerzos a la seguridad y a mantenerse con vida, y no a crecer y progresar, incluso hay casos de guerras que acabaron con economías ricas y desarrolladas. Pero la paz está ligada a la justicia social y a los niveles de vida, y no por motivos de humanitarismo sentimental, sino por profundas estructuras sociológicas.

Claro que tanto el momento como la clase de países en conflicto, puede determinar no solo la gravedad de los desastres sino también el desarrollo de la contienda.

Así, los conceptos de espacio y seguridad, tal como se conocían antes, no existen ya, al menos en el sentido clásico. Hoy día la seguridad no puede basarse ya en la mera ocupación de las zonas de contención y de las orillas opuestas. Las armas decisivas en un conflicto mundial serían los cohetes intercontinentales, cuyas bases de lanzamiento estarían enterradas bajo tierra o, más frecuentemente, viajarían a lo largo de los mares, transportados por submarinos atómicos, prácticamente indestructibles. Contra estas armas, las distancias geográficas no ofrecen ninguna protección. .El antiguo axioma de que la mejor defensa de Rusia era el espacio, no tiene ya valor.

Como la ocupación de un país no interesa desde el punto de vista militar, para poder utilizar sus decisivas armas nucleares, las grandes potencias no necesitan ya llevarlas previamente a posiciones avanzadas. Por este mismo motivo, cuando una nación posee armas de destrucción masiva, no tiene ya mucha importancia el problema del número de sus habitantes. El plus atómico que sería necesario para destruir regiones más extensas o más densamente pobladas apenas ofrece dificultad de fabricación.

.En caso de un gran conflicto nuclear, serían aniquilados los centros más importantes y junto a ellos serían destruidos también los detentadores del poder, la élite más avanzada del país. Los que sobrevivan se recluirían en las regiones más primitivas, que quedarían postergados durante varias generaciones.

Las armas atómicas borran las múltiples diferencias existentes entre las pequeñas y las grandes naciones. En el pasado, cada gran potencia controlaba un cierto número de pequeños países a los que tenía que “proteger” en aras de su propia seguridad. Estas simbiosis históricas no tienen ya razón de ser; y es que, entonces, las guerras entrañaban para las grandes potencias unos riesgos bien limitados. Sin embargo, hoy el riesgo es total. A ningún gobierno responsable le es lícito exponer a su pueblo a una posible destrucción total solo por cumplir los compromisos contraídos con otros países.

En consecuencia, a partir de la aparición de las armas de destrucción masiva, el concepto de alianza militar ha quedado superado, y todo país que posea armas nucleares hasta un cierto grado de saturación, es prácticamente invulnerable. Puede responder con tal contundencia a sus adversarios que resultaría demasiado peligroso un ataque, incluso por parte de países varias veces más poderosos.

Las naciones están, pues, condenadas a vivir en paz mutua o a perecer todas juntas. En la era atómica ya no puede defenderse razonablemente la alternativa de la guerra para saldar las diferencias políticas, al menos cuando se trata de las grandes superpotencias.

(*) Licenciado en CC. Políticas y Sociología. Dipl. en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales..