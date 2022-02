El gobierno consigue el apoyo del BNG para el Plan Concellos y PP y PSOE piensan uno alternativo

El grupo municipal del BNG, concretamente su portavoz, Mercedes Giráldez, está marcando las líneas rojas y las verdes en las reuniones que el gobierno local formado por los cuatro concejales de ACE convoca para tratar de consensuar el Plan Concellos 2022-2023, que tiene que ser aprobado por el pleno, como muy tarde, el 28 de febrero. Y parece que la propuesta redactada por el gobierno agrada a Mercedes Giráldez, que asegura que muchas obras ya estaban en su agenda cuando abandonó el gobierno en junio de 2017. El propio Mariano Abalo, que coordina las reuniones del gobierno con la oposición en el Plan Concellos, asegura que los nacionalista ven con agrado las propuestas. “El BNG ya nos anticipó que en líneas generales estaba de acuerdo, que solo había que atacar algunos flecos”. Mariano Abalo recuerda que la propuesta que presenta nace de la aportación vecinal, de las entrevistas de la alcaldesa con los vecinos, de las encuestas y de las recomendaciones de técnicos municipales.

Pero el PP (7 concejales) y el PSOE (4 concejales) siguen sin asistir a las reuniones del Plan Concellos que convoca el gobierno. Volvieron a faltar a la última, celebrada el lunes a última hora. No quieren saber nada de las reuniones y su intención de deslegitimar al gobierno en este asunto, demostrar que no tiene capacidad para sacar adelante el Plan Concellos, algo que PP y PSOE sí pueden hacer. Así que no se descarta que en la comisión informativa, o por vía de urgencia, presenten sus alternativas a la propuesta gubernamental y las sometan a votación. Si PP y PSOE imponen su mayoría absoluta, el gobierno entraría en la crisis más severa del mandato de Victoria Portas.

Mariano Abalo considera que el gobierno está abierto también a las propuestas del PP y del PSOE, pero que no las pueden esconder hasta el último minuto, que sería una irresponsabilidad por su parte. “Esto no puede ser un juego de trileros. Lo que no nos pueden ocultar es cuáles son sus propuestas. No se puede politizar una cuestión”.

Por su parte, Ánxela Vizoso está pendiente de la asamblea de Avante! Solo puede avanzar que el tiempo es muy justo. Mientras, Mercedes Giráldez, persona a quien desde el otro lado de la oposición sitúan como centro neurálgico de estas conversaciones, asegura que el BNG está revisando proyectos ya redactados y pendientes de otros. “Muchas de las obras estaban recogidas en los listados para ejecutar que dejé yo en el mandato anterior”, señala Mercedes Giráldez.

La propuesta que el gobierno puso sobre la mesa de diálogo consiste en la siguientes obras: en O Hío, pista desde A Caracola a la Rúa A Barreira, saneamiento para entre siete y nueve viviendas en Nerga, unión de las calles Preguntoiro y Coto, parque infantil de O Hío y Área del Parque Riosteiro; en Aldán, saneamiento para entre 5 y 7 viviendas en Francón, fuente de Gandón con saneamiento y abastecimiento a dos viviendas y comino de Ferruxiña, en Herbello; en Coiro, saneamiento en Romarigo, Cementerio de Coiro, Boticaria (Telleiro), y accesibilidad O Forte-Rodeira; en Darbo, senda peatonal en la calle de A Garita, calle Laxe do Pico y calle Pepe Simón y en Cangas, piscina municipal, calle Estrella, vehículo de Protección Civil, Casa dos Pobres y cambio de cubierta en viviendas de Nazaret.

Desaparece la vieja aspiración de actuar en la avenida de Ourense, entre otras cosas porque la Diputación de Pontevedra exige que para incluir una obra en el Plan Concellos, el Concello debe ser titular de la carretera. En este caso es la Xunta de Galicia la que tiene la competencia. Alguien debería hacerle ver lo necesario de actuar en la misma.

El Concello pide una subvención para contratar a 26 personas

El Concello de Cangas solicita una subvención para la contratación de 26 personas dentro del Plan Concellos. En concreto, se trata de un auxiliar administrativo, dos conductores de camión con permiso de conducir C, dos técnicos de Protección Civil, un operario de servicios múltiples, dos oficiales albañiles, dos peones jardineros, nueve peones agrícolas y siete barrenderos. La contratación, en el caso de ser aprobada, se realizará por un periodo máximo de 6 meses, a jornada completa. Las personas interesadas en participar en este proceso de selección deberán ser personas desempleadas, inscritas en el Servicio Público de Emprego de Galicia como demandantes no ocupados y que estén disponibles para el empleo. Estos requisitos deberán cumplirse tanto en el momento de la selección como en el de la formalización de contrato. Es la Concejalía de Desenvolvemento Ecnómico, Emprego, Mar y Rural la que realiza la solicitud de ayuda económica para la contratación de personal para el Concello.