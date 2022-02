Gallego critica al PP por rechazar la reparación de la nave de rederas en el Parlamento

La diputada del PSdeG PSOE Leticia Gallego critica el voto en contra del PP a una proposición no de ley para arreglar la nave de rederas de Cangas y “dignificar” el trabajo de las profesionales que “están trabajando en condiciones de laborales del siglo pasado. La diputada socialista asegura que la nave no cumple los mínimos requisitos, que apenas hay sitio para trabajar, no hay lugar para descansar y tampoco hay vestuarios para cambiarse porque la nave es un almacén de redes, no una nave para desarrollar su trabajo en condiciones dignas. “No se puede consentir que en el siglo XXI haya personas trabajando en esas condiciones”, afirma la diputada Leticia Gallego

Tras conocer la posición del PP, la diputada socialista manifestó que el mencionado partido, estar a echar balones fuera como siempre. Leticia Gallego afirma que la reparación y la ampliación de la nave la tiene que realizar la Xunta de Galicia, porque la nave es de su propiedad las rederas no tiene capacidad financiera para acometer las obras. “Hagan algo”, urgió la diputada socialista a la Xunta de Galicia, si es que tanto acometer a las rederas. “Hagan la reparación de estas instalaciones, ya que estas profesionales no se merecen estar trabajando en situación”. Finalmente, la diputada socialista puso en valor el trabajo de las rederas una labor tradicional manual y altamente cualificado que requiere de profesionalización y formación regulada para dar estabilidad al colectivo y garantizar el cambio generacional, y que en la actualidad se trata de un sector muy envejecido. La reparación de la nave de rederas es una petición de hace muchos años por parte de las profesionales que trabajan en Cangas. En su momento, el que fuera vicepresidente de la Xunta de Galicia en el gobierno bipartito, Anxo Quintana, se había comprometido. Ahora, desde el PSOE se insiste en la idea, que también llegó a apoyar el PP local cuando estuvo en el gobierno de Cangas.