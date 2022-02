Las ARIS y la legalización de edificios, claves en el nuevo PXOM

El PP convierte en moción sus propuestas para el Plan Xeral de Cangas, esas que el gobierno pedía que se entregaran antes del día 15 de febrero, con el propósito de estudiarlas e intentar llegar a acuerdos, comprometiendo así al gobierno local. Los populares quieren que se proceda a la retirada de las denominadas Áreas de Actuación Integral (ARI) que figura en el borrador del documento inicial, considera que supone un freno a la construcción por parte de particulares y que alienta la de las empresas de construcción. Exige que se proceda a dar cobertura legal a los edificios de la calle Noria 2, calle Noria 4 y Plaza de A Palma (Unidad de Actuación Número 19) dentro del plan, que se incorpore en el borrador y documento inicial estratégica del PXOM de Cangas la ampliación de los núcleos rurales de Santa Marta y Nerga, además de que se convoque al Consello Sectorial de Urbanismo para dar participación y transparencia en elaboración del borrador y del documento estratégico.

El hecho de convertir sus sugerencias o sus planteamientos en moción indica, como el propio concejal Rafael Soliño señala, responder a lo que solicitó el gobierno local a los partidos políticos: una reunión productiva que no sea una mera puesta en escena.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, fue quien apoyó las Áreas de Actuación Integral. Las defendió en el anterior mandato frente a la opinión del grupo municipal del PP. Ahora está dispuesto a estudiarlo. No se cierra en banda. Pero la moción que el PP presenta para ser aprobada por el pleno es una imposición, no una propuesta que busca un consenso. Así que no se sabe si con esas cartas querrá jugar Mariano Abalo. El PSOE sí que rechaza las ARI, de hecho, cuando el ahora portavoz socialista, Eugenio González, ocupaba hasta hace siete meses la cartera de concejal de Urbanismo, el mandato que dio a la empresa que redacta del Plan Xeral de Ordenación Municipal fue que las quitara. Su antecesor en el cargo en este mandato, el también socialista Hugo Fandiño, opinaba lo mismo. Sin embargo ni Avante! ni el BNG se pronunciaron claramente sobre esta cuestión que se está convirtiendo en algo fundamental en las negociaciones del PXOM.

Por lo demás, todos los partidos estaban de acuerdo en buscar, dentro del PXOM, fórmulas para legalizar los edificios Noria 2 y Noria 4, sobre los que hay sentencias firmes de derribo, lo mismo que en el edificios de la Plaza de A Palma. Así que en en este punto habría absoluto consenso.