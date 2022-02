Apicultores de O Morrazo empezarán esta semana con el calendario de reuniones para la entrega del material de trampeo a los vecinos de Moaña. Empezarán en el centro cultural de Tirán este jueves, 17, a las 19:00 horas. El viernes lo harán en el club de jubilados de Domaio, a las 18:00 horas; el martes 22 está previsto en el centro cultural de San Martiño, a las 19:00 horas; el 23, en el salón de plenos del Concello, a las 19:00 y el viernes 25, en el club de jubilados de Meira, a las 19:30.

Desde la delegación de apicultores de O Morrazo se recuerda que “no se trata de colocar cientos de trampas sin ton ni son ,se trata de colocarlas en aquellas zonas en donde reiteran sus nidos y en todas aquellas especies florales o árboles a los que las reinas de velutina acuden a alimentarse”. Añaden que las trampas deben cubrir el máximo de superficie posible ,respetando esas ubicaciones ideales y manteniendo distancias entre ellas de al menos 100m. La clave es seguir lo más fielmente las recomendaciones de uso y mantenimiento que se establecen: “Las reinas de velutina acudirán a alimentarse a las flores de camelia simple, a las flores de naranjos,mandarinos limoneros,cerezos, escobilleros y en menor medida a flores de otros frutales. Colocarlas en cualquier otro sitio es en primer lugar una masacre de insectos no objetivo, es decir ,las trampas no son selectivas, el lugar donde las colocamos ayuda en que lo sea menos puesto que como sabemos que las velutinas acudirán a ese lugar caerán, al caer la trampa queda impregnada de su olor y eso potencia la atracción de la trampa”..

Añade que se deben seguir los tiempos de reemplazo del líquido atrayente, enjuagar después de cada cambio de líquido y añadir alguna velutina fresca de las caídas anteriormente; que bajo ningún concepto se coloquen trampas en lugares distintos de los recomendados, como viñas, balcones ,en árboles de ribera de cauces de ríos, etc...y que las trampas deben de estar en funcionamiento solo de marzo a finales de mayo: “Tenerlas funcionando en verano no soluciona nada, lo único es matar lo que no debemos y deteriorar las trampas por efecto del sol”.