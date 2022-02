La celebración del Enterro do Momo espera el visto bueno sobre el plan de seguridad

A menos de dos semanas del inicio del Entroido, el Concello de Cangas aún no ha dado el visto bueno a la celebración del Enterro do Momo, que promueve la comparsa Os de Sempre y cuya propuesta, remitida la semana pasada a los responsables municipales, sigue sin respuesta. La Xunta de Goberno Local celebrada ayer no incluyó este asunto en el orden del día, y la concejala de Cultura, Aurora Prieto, señala que la supervisión del preceptivo plan de seguridad es ajena a su área.

Aunque el Concello renunció a organizar cualquier actividad carnavalesca este año, con el trasfondo de la pandemia de COVID, Os de Sempre quiere retomar el Enterro do Momo para dinamizar las calles del municipio, considera que la seguridad está garantizada y sigue esperando el visto bueno municipal.