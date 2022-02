Agora, grazas... Henrique Harguindey

Hai preto de catro anos, a Asociación Cultural Xiria decidiu en asemblea recoñecer publicamente os méritos de Henrique Harguindey no terreo político, cultural, literario e de defensa e promoción do idioma galego. A pandemia de COVID obrigou a facer unha paréntese que toca fin este sábado co acto que se celebrará no Auditorio municipal, ás oito da tarde, con entrada libre.

“Deixou unha fonda e valiosa pegada en Cangas que merece ser recoñecida”, suliña Xosé Manuel González “Oli” mentres repasa algunhas das tarefas e conquistas de Henrique Harguindey en infraestruturas, na loita pola Casa da Cultura ou o Auditorio; a participación social e dinamización cultural en eventos como as Festas do Cristo ou o xérmolo do Canjazz; o pulo á Escola de Música e o Conservatorio ou a catalogación, defensa e promoción do patrimonio histórico e artístico de Cangas que acometeu como concelleiro de Cultura de Cangas entre 1979 e 1983, período no que tamén puxo a andar a Consello Escolar. “Acolleu todas as sensibilidades e soubo avanzar nese cometido”, recalcan os promotores do recoñecemento que lle brindarán a fin de semana, con Xiria en primeira liña.

Se destacou como político e activista social, non o é menos como tradutor, “moi sistemático e concienciado” co idioma galego, ao que verteu grandes textos da literatura en francés e participou en investigacións e publicacións buscando a pegada de Galicia en textos foráneos. Tamén na defensa da identidade linguística e da fala propia desde o grupo Maré do Morrazo” con traballos como a recuperación e “contribución” ao léxico da nosa comarca con “Unha maré de palabras”.

E como tradutor teatral, a actriz Casilda Alfaro incide no labor de Harguindey vencellado a compañías como Ningures ou Morcego, a tradución ao galego do “Tartufo” de Moliére ou de “Gargantúa e Pantagruel”, de François Rabelais , que se consideran “de altísimo nivel, auténticas obras de arte”. Non escapa tampouco a este listado de méritos a tradución de cancións do Coro San Xosé, con Tucho Perete ao frente, nin tampouco a súa contribución pedagóxica, con aportacións “esenciais” na escola galega. O artista Camilo Camaño revela que Henrique Harguindey “revolucionou a vila” desde finales da década de 1970, e con el “vimos unha luz” que fixo aflorar actividades culturais e conciencia sobre urbanismo e patrimonio.

“Abondan os motivos e pensamos en Xiria que había que facer algo por unha persoa valiosa que deixa pegada en Cangas, e a súa bonhomía merece ese cariño e afecto nun acto sinxelo” que se celebrará o sábado desde as oito da tarde e conducido por Mónica Camaño e Zé Paredes. Será arredor de unha hora e media con actuacións en directo de música e teatro, lectura de textos en off, proxeccións de vídeo, exposición de documentos e unha entrevista co homenaxeado que foi gravada hai varias semanas, case sen el saber, que artellará a cerimonia. Todo retransmitido por internet, ainda que o Auditorio terá abertas as portas ata completar aforo, cos únicos requisitos de presentar o certificado de vacinación da COVID e de levar posta a máscara de protección obrigatoria.