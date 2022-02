Colaboración especial para reforestar los montes de Coiro

El alumnado del colegio Casa de la Virgen colaboró el viernes con los comuneros de Coiro en la reforestar los montes de la parroquia. ¡Los comuneros del futuro tienen que familiarizarse con el monte!

Nunca llueve a gusto de todos, pero esta lluvia es más que bienvenida

Algunos dirán lo que quieran, pero eso de “Galifornia” no deja de ser una anomalía. Una peligrosa anomalía por culpa del cambio climático provocado por el ser humano. Si el tiempo agradable y estable del verano se extendiese solo un mes más no estaría del todo mal, pero meses tan secos como los de noviembre y enero no son normales. ¡A los datos publicados hace unos y a la prealerta por sequía nos remitimos! Es verdad ese dicho de que nunca llueve a gusto de todos, pero ojalá que se quede más tiempo y que la meteorología fuese más acorde a la estación en la que estamos. Porque de invierno solo tiene el nombre. Y esto no significa que deseemos que llueva todos los días. Solo un tiempo más normal.