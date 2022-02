El segundo campamento rústico de Bueu: en As Meáns y con unas vistas privilegiadas sobre la ría de Pontevedra

Se llama O Rincón das Rías Baixas, está ubicado en una parcela con vistas privilegiadas en As Meáns y será el segundo camping de cabañas rústicas de Bueu después del que se inauguró en julio en Beluso, en las cercanías de Cabo Udra. En realidad el de As Meáns fue el primero en obtener autorización, pero ha tenido una trayectoria un tanto azarosa hasta que esta semana la Xunta de Goberno Local aprobó la licencia de primera ocupación. Tras este trámite los propietarios pueden abrir desde ya la instalaciones, justo a tiempo para la temporada de Semana Santa, y tienen operativa una página web: o rincondasriasbaixas.com.

El complejo está formado por una recepción y cinco inmuebles rústicos de madera. Cada una de las cabañas cuenta con su propio nombre: A Casa da Cima, A Casa do Penedo, A Casa do Loureiro, A Casa do Cruceiro y A Casa da Maceira. Todas ellas con capacidad para albergar hasta a cuatro personas, cocina equipada, baño, terraza con sofás y una parrilla. Además, una de ellas es totalmente accesible y está adaptada para personas con movilidad limitada. “La ubicación, con las cabañas situadas en bancales a distintas alturas, permite una vista espectacular de toda la ría de Pontevedra, que se puede contemplar desde la tranquilidad del entorno”, explican los propietarios a través de la web.

El de la propiedad es uno de los cambios más significativos de este proyecto, que tiene su origen en una infracción urbanística. Los primeros dueños instalaron en el terreno, que tiene calificación de suelo rústico, una vivienda prefabricada de madera. Se trata de una infracción urbanística, que motivó la apertura de un expediente por parte de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). La entrada en vigor de la Lei do Solo de 2016 les permitió a los promotores vislumbrar otra posible alternativa: la normativa abre la puerta a la instalación de campamentos de turismo, siempre que cuenten con permiso municipal y sin necesidad de autorización previa por parte de la Xunta de Galicia.

En febrero de 2020 la Xunta de Goberno Local autorizó el proyecto para este campamento de segunda categoría, con la posibilidad de instalar un total de cinco cabañas en una parcela con una superficie de 3.600 metros cuadrados. No obstante, los promotores originales no son los que han culminado esta iniciativa. Hace justamente un año ponían a la venta los terrenos y el proyecto, con un precio de salida de 370.000 euros.

La cuantía final pagada no ha trascendido, aunque las fuentes consultadas apuntan que el nuevo propietario es un empresario de la zona de Lalín. “Desde siempre nos ha encantado la comarca de O Morrazo, en el corazón de las Rías Baixas, por sus increíbles paisajes, por sus maravillosas playas, por su riquísima gastronomía, por su gente. Porque siempre hay un montón de actividades de las que disfrutar o un rincón donde descansar y desconectar rodeado de un entorno que invita a la calma. Cuando empezamos a oír que mucha gente no consigue reservar en verano empezamos a darle vueltas y cuando vimos este proyecto no nos lo pensamos y fuimos a por todas”, explican en su propia web.

Las tarifas de este nuevo alojamiento turístico en Bueu varían en función de la época del año. La temporada alta incluye la Semana Santa, los meses de julio y agosto y Navidad. Durante ese periodo la estancia mínima será de una semana, con un precio por noche de 140 euros, que baja si la reserva es por una quincena o un mes completo.

La temporada media incluye los meses de junio y septiembre, así como el puente de diciembre. La reserva tiene que ser como mínimo de una semana y el precio por noche es de 120 euros, que también se reduce ligeramente si la estancia es por quincena o mes completo.

El resto del año es temporada baja y en este caso la estancia mínima es de dos días, con un precio por noche de 100 euros.