El PP dice que Cangas es un pueblo “sin dirección y sin proyecto” desde que gobiernan Portas y Abalo

“Un año paciendo en Cangas”. Es el resumen que el grupo municipal del PP hace de los 365 días que Victoria Portas lleva al frente de la Alcaldía bajo la batuta de su “ventrílocuo” Mariano Abalo, en palabras del portavoz popular José Enrique Sotelo, que no percibe ninguna gestión digna de resaltar si no es por su mal hacer. En este período, “todos los pueblos progresaron, excepto Cangas”, al que identifica como “sucio y en estado de abandono total”, donde la maleza, los residuos y los baches se han adueñado de los caminos y otros espacios públicos, los servicios se han deteriorado y se encargan trabajos a los “amigos”. Un pueblo “sin dirección y sin proyecto”, lamentan.

Sotelo recuerda que fue Portas quien proclamó que “una no es de donde nace, sino de donde pace” cuando el PP le espetó que es una alcaldesa “ilegítima” y que aterrizó en Cangas sin conocer el municipio ni su historia, como otros compañeros reprocharon a su predecesora. También le reprocha que se mantenga en el puesto tras un “aterrizaje forzoso” y una situación “en minoría muy minoritaria, pero el ventrílocuo que la maneja no abre la boca”, en referencia al edil de Facenda, que llevaría las riendas del Concello.

“¿Alguien puede decir qué se hice en Cangas en el último año con 16,5 millones de euros?”, preguntan desde el Partido Popular, y añade que fueron 110 millones de euros lo que presupuestó el Concello en los siete últimos ejercicios sin que se noten mejoras o inversiones más allá de las facturas pagadas a personas o empresas afines y de “mentir y hacer anuncios con titulares grandilocuentes que no se cumplen”. Lo mismo ocurre con las ayudas y subvenciones de otras administraciones que se pierden por falta de gestión y que llegan “a cualquier pueblo de la comarca menos a Cangas”.

Incumplimientos

Vertidos como los registrados en verano en la playa de Rodeira, obras en la EDAR de Balea o en Donón que se hacen a cuenta del contrato del ciclo del agua y no se recepcionan, o afluencia de fecales en Aldán y Vilariño sin que se tomen medidas contra la concesionaria a pesar de los anuncios “sistemáticos” de Abalo que no se cumplen son otros asuntos que el Concello no resuelve, insiste el PP, que también acusa al Ejecutivo de “criminalizar” a la juventud sin darle alternativas, de “desmontar” el Centro Social para convertirlo en un “chiringuito múltiple”, de aprobar mociones que luego incumplen o de no poner a disposición los terrenos para mejoras sanitarias como el Centro Integral de Saúde (CIS), a pesar del consenso plenario.

“Podríamos añadir múltiples capítulos de este desastre en la efemérides de un año paciendo en Cangas, pero sería repetir la historia de un año repleto de irregularidades, autobombo y nula gestión”, remacha José Enrique Sotelo.