El Sergas plantea un CIS con 11 facultativos más, 15 consultas de enfermería y salas de hemodiálisis

La Consellería de Sanidade ha elaborado un “plan funcional” sobre las necesidades que deberá atender el futuro Centro Integral de Saúde (CIS) Morrazo-Sur, que está previsto construir en Cangas para cubrir las carencias del actual centro de salud del municipio y también de especialidades a Moaña. Entre esas necesidades detectadas por los técnicos figuran ampliar en cuatro (de 13 a 17) el número de consultas de medicina de familia –a cuenta de “integrar” los ambulatorios periféricos de Aldán y O Hío–, incrementar hasta 15 las consultas de enfermería y reforzar la pediatría. También propone la creación de “salas polivalentes” para ser utilizadas por equipos multidisciplinares, incorporando la telemedicina y actividades para deshabituación tabáquica, dietética y prevención de la obesidad, tratamiento de la diabetes, dislipemia e hipertensión arterial (HTA), cuidados paliativos (“crear consulta monográfica asumida en horario ordinario por personal de PAC de forma voluntaria”) o cirugía menor, así como salas de observación y tratamiento y consultas de enfermería de mayor tamaño, acordes con la “unificación” de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Cangas y Moaña.

El “plan funcional de centro” elaborado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ya ha sido remitido por el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, que lo ha reenviado a los grupos políticos con representación en el Concello. Se refiere al Centro Integral de Saúde Morrazo-Sur, que “sustituye” a los centros de salud de Cangas y Aldán y al consultorio de O Hío. Conjuntamente, atienden a una población de 26.244 habitantes, de los que 3.214 son menores de 13 años, 17.358 tienen entre 14 y 64 años, y 5.672 superan esa edad. La gran mayoría recibe atención médica en el centro urbano (22.655 personas), mientras que el ambulatorio de Aldán atiende a 2.298 y el de O Hío tiene un censo de 1.291, aunque actualmente permanece cerrado a raíz de la pandemia de COVID y ninguno de los dos últimos tiene asignada ya población infantil.

En el capítulo de “necesidades del cuadro de personal”, los técnicos de la Xunta apuntan que la construcción de un nuevo edificio que albergue el centro de salud y el CIS en Cangas “obliga a aprovechar la oportunidad para innovar en la forma de prestación del servicio de salud”. La experiencia con el coronavirus en los dos últimos años, el bloqueo parcial de la asistencia sanitaria, la dificultad de buscar soluciones por la limitación de personal y, sobre todo, “por el cambio de retos que presenta y presentará en el futuro los cambios demográficos” obligan a plantear y promover “otro modelo asistencial” y un desarrollo estructural que lo sustente.

Como respuesta, proponen incrementar las consultas de medicina de familia, que pasarían de 13 a 17, habilitar tres consultas para personal en formación (“permitiría ser un centro docente, ya que en estos momentos la limitación de espacio lo hace imposible”), y disponer de 15 consultas de enfermería, un “importante incremento, dando cabida a la atención de pacientes de todo el servicio”. También reforzar el servicio de pediatría, con cuatro consultas, contemplando la creación de una “unidad semiautomática” dentro del CIS, unificando y reuniendo en la misma localización todos los efectivos . “En caso de imposibilidad de cobertura, podría ser asumido como consultas periféricas del propio hospital”, matizan.

El documento que tramita la Xunta también describe deficiencias en el centro y justifica las actuaciones requeridas. En el área médica considera necesario crear “salas polivalentes", y con respecto al área de urgencias, los técnicos refieren que la pandemia de COVID-19 obligó a adaptar los centros a dos circuitos aislados: uno general y otro específico para canalizar los pacientes infecciosos o con problemas respiratorios, que fue posible en determinados servicios por su estructura y dimensiones. “Sería absurdo no asumir el aprendizaje y no dotar al área de PAC, de forma estructural, de las dos áreas mencionadas, una de actividad general y otra de respiratorio infeccioso”, abundan, pues “todos los años tenemos gripe estacional epidémica”. También se precisan salas de actividad para enfermería que ahora no existen y salas de observación y tratamiento, además de incluirse la base de ambulancia asistencial 061 para la comarca de O Morrazo, según figura en el “plan funcional” que ya está en manos de los responsables políticos.

Más medios para salud mental y oferta de especialidades

Con respecto al área hospitalaria, los técnicos del Sergas hacen hincapié en reforzar la atención de la salud mental, incrementando a tres las consultas de facultativo y de psicología clínica. “Tras el COVID, se incrementaron las demoras, siendo imposible abarcar toda la patología”, revelan, y proponen que una de esas tres consultas “sería dedicada a patología psiquiátrica infanto-juvenil”. También abogan por crear una sala de terapia grupal, que no existe actualmente.

En el apartado de “otras especialidades” se plantea crear cuatro consultas por equipamiento, dos médicas y dos quirúrgicas, fundamentalmente para consultas monográficas; una sala de terapia (“valorar como nuevos servicios sala para tratamientos oncológicos y otros que actualmente se administran en hospitalización de día y diálisis”), salas de trabajo en equipo y de ginecología, con equipamiento específico y situada próxima al área materno infantil (“consultas de matrona y sala de preparación al parto”).

Asimismo, en el documento remitido desde el Área Sanitaria de Vigo al Concello de Cangas se hace referencia a la necesidad de abrir una unidad de hemodiálisis para 32 pacientes, repartidos en cuatro turnos de ocho personas, en horario de mañana y tarde en días alternos. La duración mínima del tratamiento es de cuatro horas, que se amplía para cumplir todo el protocolo. Este servicio obligaría a habilitar instalaciones, personal y material específico. La propuesta incide en la “prioridad de acometer este Plan Funcional en relación con otros Planes de Gerencia”.