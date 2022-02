El concejal de XM, Javier Carro, vuelve a exigir la prohibición de estacionar en el Camiño de Couso para permitir el paso de las ambulancias. Recuerda las 1.344 firmas recogidas en 2018 por una familia para que pudiese entrar una ambulancia y acusa a la edil de Obras de no negociar una cesión de terrenos con los vecinos para ampliar el vial.

Carro critica también que “la alcaldesa no se reúna con esta familia” y contrapone esta situación a las concentraciones de los domingos “para solicitar las urgencias y más ambulancias. Apoyaré esas reivindicaciones pero también reivindico para todos mis vecinos que no se pueda aparcar en los caminos en los que no pase una ambulancia”. Critica que la seña de prohibido aparcar está tirada en una finca desde hace años.