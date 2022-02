Bueu mantiene la quema de su Paxaro do Mal Agoiro, pero sin el desfile

Concello de Bueu, comparsas y colectivos culturales se han puesto de acuerdo para “reinventar” su Entroido en estos tiempos de pandemia. Todas las partes apuestan por un formato más reducido y con menos aglomeraciones, aunque sin renunciar a una de sus señas de identidad, como el Paxaro do Mal Agoiro. Finalmente esta icónica figura expiará sus pecados en el fuego purificador, pero tendrá que ser sin el multitudinario desfile que le acompañaba habitualmente. Solo habrá un pasacalles y un reducido acompañamiento.

La programación se abrirá el 26 de febrero con una actuación de las comparsas en la Praza Massó a las 12.30 horas, donde habrá una carpa. Por la tarde, los actos se trasladarán a Cela con una fiesta infantil organizada por la Asociación Costumes de Cela y con una nueva intervención de las comparsas. Las murgas volverán a actuar el domingo a las 12.30 horas en la Praza Massó y a las 18.00 horas en el recinto de A Morada, en Meiro.

Entre el lunes 28 de febrero y el miércoles 2 de marzo se organizará un taller infantil en la Praza Massó para elaborar la figura del Paxaro do Mal Agoiro, con un aforo limitado.

La programación de Entroido se retoma el sábado 5 de marzo. A las 12.30 horas las comparsas actuarán en la Praza Masso y por la tarde, a partir de las 17.30 horas, se celebrará una fiesta infantil, que incluirá un concurso de disfraces para las categorías bebés, infantil, juvenil y familias. Por su parte, las murgas estarán desde las 18.00 horas en el Parque Joe Novas de Beluso.

El culmen del carnaval bueués será el domingo 6 de marzo, con la última actuación de las comparsas en la Praza Massó a las 12.30 horas. Por la tarde, a partir de las 17.30 horas, será el pasacalles y quema del Paxaro do Mal Agoiro.

La situación por culpa del coronavirus impedirá la celebración de eventos multitudinarios, como el Enterriño da Sardiña o los festivales que organizaba el Bueu Atlético en el Centro Social do Mar y en la Casa do Pobo de Beluso. “Debemos actuar con cautela y acordamos organizar eventos más pequeños y al aire libre, tal como nos recomiendan las autoridades sanitarias”, explica la edil de Turismo, Silvia Carballo. Y es que a pesar de la pandemia desde Bueu no quieren un segundo año consecutivo sin carnaval. “Todos coincidimos en que la ciudadanía necesita un poco de la alegría del Entroido”, concluyen desde el Concello.