La plataforma única en el vial de Abelendo, pendiente de la retirada de postes de teléfono

La pionera humanización y mejora de la seguridad de la carretera provincial de Abelendo (EP-1104 que conecta la Porta do Cego con Coiro) lleva cerca de nueve meses en obras y los operarios tienen por delante al menos otro mes más de trabajo. Esta semana los usuarios de la misma se vieron sorprendidos por el fresado de todo el tramo de asfalto que tendrá una plataforma única de hormigón coloreado y de convivencia entre coches y peatones, al no poder contar con las sendas en las márgenes del resto de tramos. Eso sí, de momento no se puede extender este hormigón pues la empresa constructora lleva días pendiente de que una compañía telefónica retire al menos dos postes de teléfono de madera que entorpecen los trabajos y quedan en medio de la calzada. También están pendientes de la retirada de unos cuadros con contadores de gas natural.

Esta futura plataforma diferenciada tendrá unos 200 metros lineales entre el llamado Cruce da Canteira y el inicio de la Recta do Casal. Desde hace meses ya son visibles las nuevas sendas peatonales en las márgenes, que están separadas de la zona de paso de los vehículos por el espacio de recogida y separación de aguas pluviales. Cada una de ellas tiene un ancho medio de 2,5 metros.