El peligroso oficio de jardinero

Que no se diga que la jardinería no es peligrosa. Estos días, para podar árboles, estos trabajadores deben cortar un carril del Corredor do Morrazo y exponerse al paso de coches a altas velocidades.

Félix Juncal sortea el COVID cual extremo regateador El alcalde de Bueu, Félix Juncal, consigue de momento regatear el contagio del COVID-19 y eso que nos cuentan que tiene varios casos cercanos. Parece que tiene buenas defensas, o es capaz de regatear al virus como un artista del balón. Lo importante es que los contagios que tiene cerca superen esta fase sin consecuencias. Si al final cae en el gobierno de Bueu pueden hacer como en Moaña, rotando sus confinamientos. A veces el virus parece inteligente, que hasta estos asuntos los tiene planificados. Parece que vuelven las lluvias Se acaba el buen tiempo de este invierno. Parece que hoy lloverá sobre la comarca. Por lo menos servirá para frenar los conatos de incendio.